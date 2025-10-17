ČEZ: Neziskové organizace získaly více než 10 milionů korun díky našim zaměstnancům

Přesně 330 přihlášených organizací, 9 138 hlasujících zaměstnanců a 10 008 145 korun. Taková jsou hlavní čísla letošních zaměstnaneckých grantů Nadace ČEZ. Na Vysočině a jižní Moravě pak bylo díky energetikům ČEZ podpořeno 30 organizací v celkové částce 1 456 782 korun.
Ředitel JE Dukovany ocenil dobrovolnou práci zaměstnanců elektrárny v neziskovém sektoru. „Velmi si vážím toho, že máme mezi sebou kolegy, kteří svůj volný čas věnují dobročinným aktivitám,“ řekl při předávání symbolických šeků Roman Havlín, ředitel JE Dukovany. „V letošním roce se jedná převážně o angažovanost a organizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže, většinově v oblasti požárního sportu,“ dodal ředitel Roman Havlín.
Finanční prostředky putují do neziskových organizací například na nákup potřebného vybavení pro dobrovolné hasiče, kteří byli zastoupeni největší měrou, ale také například pro mladé orientační běžce nebo fotbalisty. Podporu obdrží také tělocvičné či tělovýchovné jednoty Sokol na několika místech regionu elektrárny Dukovany, které nabízí pohybové aktivity pro děti i dospělé.
Díky Milanu Stuchlíkovi, který v elektrárně zastává pozici hasiče putuje 50 000 korun dobrovolným hasičům v Příštpu. „Z nadačního příspěvku jsme pořídili zásahové obleky pro náš sbor,“ říká Milan Stuchlík, hasič v JE Dukovany. „Už delší dobu se snažíme o nákup nových obleků, tato finanční podpora nám velmi pomohla,“ dodává Milan Stuchlík.
Obleky jsou využívané jak při samotných zásahových akcích, tak při společenských nebo sportovních událostech, které sbor v Příštpu organizuje nebo se jich sám účastní.
O Zaměstnanecký grant do výše až 50.000 korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná nezisková organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ.
Ať už se ve svém volném čase věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je právě doporučení zapojených zaměstnanců. O podpoře projektů pak elektronicky hlasují sami zaměstnanci. Přitom každý může přidělit tři hlasy.
„Zaměstnanci ČEZ se ve svém volném čase věnují smysluplným aktivitám a toho si velmi vážíme. Prostřednictvím projektu Zaměstnanecké granty jim chceme vyjádřit uznání a podpořit organizace, ve kterých se angažují bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Už více než dvě desetiletí podporuje Nadace ČEZ bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáhá hendikepovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi. Více ZDE.
autor: Tisková zpráva