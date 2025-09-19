ČEZ: Oranžové kolo se roztočilo ve Špindlerově Mlýně

„Jsme rádi, že projekt Oranžové kolo pomáhá záchranářům nejen finančně, ale i lidsky. Sami často riskují vlastní zdraví, aby pomohli ostatním. Prostředky z Nadace ČEZ tak podpoří nejen samotné záchranáře, ale i jejich rodiny, pokud se dostanou do svízelné situace“ upřesňuje Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Nadace ČEZ podpořila horské záchranáře částkou celkem 200 571 korun.
Nadační fond RESCUE vznikl s cílem pomáhat těm, kteří při výkonu služby utrpěli vážná zranění. „Díky daru od Nadace ČEZ navýšíme finanční budget, který v případě potřeby pomůže zraněným horským záchranářům a můžeme tak podpořit ty, kteří běžně nasazují životy při pomoci druhým. Moc si této podpory vážíme,“ doplnil ředitel Nadačního fondu Horské služby Rescue Martin Soukup.
Fond poskytuje finanční pomoc přibližně 500 záchranářům napříč republikou. O konkrétní pomoci rozhoduje správní rada fondu individuálně v každém jednotlivém případě. Podpořit činnost fondu může veřejnost několika způsoby. Jedním z nich je nákup upomínkových a funkčních předmětů s tématikou Horské služby ČR prostřednictvím oficiálního e-shopu nebo přímou podporou. Prostředky směřují na pomoc zraněným záchranářům nebo jejich rodinám.
Nadační fond Horské služby RESCUE vznikl s cílem pomáhat profesionálním i dobrovolným členům Horské služby ČR, kteří se v souvislosti s výkonem své záchranářské činnosti dostali do obtížné životní situace – zejména v důsledku zdravotních problémů, které jim znemožnily pokračovat v práci nebo výrazně ovlivnily jejich rodinné zázemí.
autor: Tisková zpráva