ČEZ: Oranžové kolo se roztočilo ve Špindlerově Mlýně

20.09.2025 20:16 | Tisková zpráva

V rámci akce Oslavy 90 let Horské služby se v sobotu ve Špindlerově Mlýně roztočilo Oranžové kolo Skupiny ČEZ. Návštěvníci mohli svou energií na šlapacích kolech podpořit Nadační fond Horské služby – RESCUE, který pomáhá zraněným horským záchranářům a jejich rodinám. Výsledkem bylo krásných 100 571 korun. K částce bylo ještě připočteno 100 tisíc korun, kterou sportovci podpořili v aplikaci EPP Pomáhej pohybem.

ČEZ: Oranžové kolo se roztočilo ve Špindlerově Mlýně
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

„Jsme rádi, že projekt Oranžové kolo pomáhá záchranářům nejen finančně, ale i lidsky. Sami často riskují vlastní zdraví, aby pomohli ostatním. Prostředky z Nadace ČEZ tak podpoří nejen samotné záchranáře, ale i jejich rodiny, pokud se dostanou do svízelné situace“ upřesňuje Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Nadace ČEZ podpořila horské záchranáře částkou celkem 200 571 korun.

Nadační fond RESCUE vznikl s cílem pomáhat těm, kteří při výkonu služby utrpěli vážná zranění. „Díky daru od Nadace ČEZ navýšíme finanční budget, který v případě potřeby pomůže zraněným horským záchranářům a můžeme tak podpořit ty, kteří běžně nasazují životy při pomoci druhým. Moc si této podpory vážíme,“ doplnil ředitel Nadačního fondu Horské služby Rescue Martin Soukup.

Fond poskytuje finanční pomoc přibližně 500 záchranářům napříč republikou. O konkrétní pomoci rozhoduje správní rada fondu individuálně v každém jednotlivém případě. Podpořit činnost fondu může veřejnost několika způsoby. Jedním z nich je nákup upomínkových a funkčních předmětů s tématikou Horské služby ČR prostřednictvím oficiálního e-shopu nebo přímou podporou. Prostředky směřují na pomoc zraněným záchranářům nebo jejich rodinám.

Nadační fond Horské služby RESCUE vznikl s cílem pomáhat profesionálním i dobrovolným členům Horské služby ČR, kteří se v souvislosti s výkonem své záchranářské činnosti dostali do obtížné životní situace – zejména v důsledku zdravotních problémů, které jim znemožnily pokračovat v práci nebo výrazně ovlivnily jejich rodinné zázemí.

Psali jsme:

ČEZ Distribuce spouští příjem žádostí o připojení samostatné akumulace
ČEZ: Léto v infocentrech mělo úspěch, rozdali jsme 11 tisíc cen
ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech
ČEZ: Největší zakázka v historii jaderných elektráren míří do Plzně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Lacina byl položen dotaz

Názor

Píšete, jak si vážíte toho, když se někdo nebojí říct svůj názor. Ale proč je pak politika této vlády opačná? Proč srážíte ty, co mají jiný názor. nálepkujete je nebo dokonce urážíte (viz třeba Foltýn, ale i premiér? A zamýšlel jste se nad tím, proč se v poslední době čím dál víc lidí třeba obává ří...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Oranžové kolo se roztočilo ve Špindlerově Mlýně

20:16 ČEZ: Oranžové kolo se roztočilo ve Špindlerově Mlýně

V rámci akce Oslavy 90 let Horské služby se v sobotu ve Špindlerově Mlýně roztočilo Oranžové kolo Sk…