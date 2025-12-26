Nadace ČEZ: V Krajkové na Sokolovsku vysázeli 14 listnatých stromů

Druhovou skladbu včetně začlenění 10 ovocných stromů doporučila obci odborná firmy, s níž v Krajkové v péči o veřejnou zeleň dlouhodobě spolupracují. Kmeny čerstvě vysázených dřevin během prosincové oblevy už měly v průměru 14 cm, takže by jim nemělo trvat příliš dlouho, aby místu pomohly k lepšímu vzhledu. Zvednou taky kvalitu životního prostředí pro zdejší obyvatele, sníží mj. i prašnost, a během léta též vytvoří přírodní ochranu proti enormnímu slunečnímu svitu a vysokým teplotám. Stromy postupně obnoví přirozené klidové zóny celé čtvrti pro komunitní setkávání sousedů i dětské hry.
„Dali jsme si za cíl obnovit a doplnit původní zeleň v centru obce mezi paneláky, s čímž nám letos pomohla mj. i Nadace ČEZ. Vybrali jsme vhodné druhy stromů s ohledem na specifika tohoto prostranství i jejich dlouhodobou udržitelnost. Obec nyní přebírá pravidelnou péči o ně,“ uvedla Soňa Nováková, referent obecního úřadu v Krajkové.
V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky němu podařilo vysadit téměř 150 000 dřevin. V letošních dvou kolech podpořila Nadace ČEZ 132 projektů za více než 14 milionů korun, díky čemuž se jen v tomto roce vysadí celkem téměř 11 000 stromů nebo keřů. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd a do obcí se tak například vracejí i staré druhy ovocných stromů. V západních Čechách – Plzeňském a Karlovarském kraji, jde letos dohromady o 6 projektů za téměř půlmilionu korun (z toho 4 v Plzeňském a 2 v Karlovarském). Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy, okolí kapliček nebo jiná místa. Sázení velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání.
