Nadace ČEZ: V Krajkové na Sokolovsku vysázeli 14 listnatých stromů

26.12.2025 19:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na sídliště s šesti paneláky v centru obce Krajková osázeli místní lidé za pomoci zahradnické firmy veřejná prostranství mezi těmito domy třemi lipami, pěti slivoněmi a stejným počtem třešní, které ještě doplnil jeden buk. Hustě obydlená čtvrť vesnice trpěla nedostatkem zeleně po nutném vykácení původních starých jehličnanů, které už byly chodcům nebezpečné. Díky finančnímu příspěvku více než 90 tisíc korun od Nadace ČEZ z grantu Stromu místo získá nejen atraktivnější vzhled, ale 14 nově vysázených listnáčů mu časem zajistí i příznivější mikroklima.

Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Druhovou skladbu včetně začlenění 10 ovocných stromů doporučila obci odborná firmy, s níž v Krajkové v péči o veřejnou zeleň dlouhodobě spolupracují.  Kmeny čerstvě vysázených dřevin během prosincové oblevy už měly v průměru 14 cm, takže by jim nemělo trvat příliš dlouho, aby místu pomohly k lepšímu vzhledu. Zvednou taky kvalitu životního prostředí pro zdejší obyvatele, sníží mj. i prašnost, a během léta též vytvoří přírodní ochranu proti enormnímu slunečnímu svitu a vysokým teplotám. Stromy postupně obnoví přirozené klidové zóny celé čtvrti pro komunitní setkávání sousedů i dětské hry.           

„Dali jsme si za cíl obnovit a doplnit původní zeleň v centru obce mezi paneláky, s čímž nám letos pomohla mj. i Nadace ČEZ. Vybrali jsme vhodné druhy stromů s ohledem na specifika tohoto prostranství i jejich dlouhodobou udržitelnost. Obec nyní přebírá pravidelnou péči o ně,“ uvedla Soňa Nováková, referent obecního úřadu v Krajkové.          

V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky němu podařilo vysadit téměř 150 000 dřevin. V letošních dvou kolech podpořila Nadace ČEZ 132 projektů za více než 14 milionů korun, díky čemuž se jen v tomto roce vysadí celkem téměř 11 000 stromů nebo keřů. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd a do obcí se tak například vracejí i staré druhy ovocných stromů. V západních Čechách – Plzeňském a Karlovarském kraji, jde letos dohromady o 6 projektů za téměř půlmilionu korun (z toho 4 v Plzeňském a 2 v Karlovarském). Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy, okolí kapliček nebo jiná místa. Sázení velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání.

