VZP: Ovlivnění účinnosti léků

Užívání více léků současně je dnes běžnou praxí především u pacientů s chronickými onemocněními, seniorů nebo pacientů s více diagnózami. Co však už tak známé není, je skutečnost, že léky se mohou navzájem ovlivňovat a tím měnit svůj účinek. Některé lékové interakce mohou být závažné a ovlivnit nejen účinnost léků, ale také jejich bezpečnost pro pacienta a celkový prospěch léčby.
Co jsou lékové interakce?
Působení dvou nebo více látek mezi sebou se označuje pojmem interakce. K interakcím může docházet nejen mezi dvěma nebo více léky navzájem, ale také mezi léky a složkami potravy, nápoji nebo doplňky stravy. Je třeba věnovat pozornost tomu, s čím léky kombinujete, protože může dojít ke zvýšení, snížení, změně nebo ztrátě jejich účinku.
Kdy k lékovým interakcím dochází?
K interakcím dochází už v trávicím traktu, než se léčivo vůbec začne vstřebávat. To znamená, že lék podaný ústy může při kontaktu s některými látkami dokonce i ztrácet účinek. Typickým příkladem jsou antibiotika jako tetracykliny nebo ofloxacin, užívají-li se současně s hořčíkem, vápníkem, železem a dalšími minerály nebo třeba i s mlékem a mléčnými výrobky. Pozor také na aktivní uhlí, černý čaj nebo vlákninu jako psyllium, protože v kombinaci s těmito látkami se léky mohou stát neaktivní. Na tento problém by vás při výdeji léků měl lékárník upozornit. Dobrou zprávou je, že užívání léků stačí v těchto případech jen správně načasovat a vyhnout se zmíněným látkám ideálně 2 hodiny před nebo 2 hodiny po užití léku.
K dalšímu typu interakcí dochází během putování léku tělem. Nejprve se vstřebá, pak se rozptýlí, následně se může přeměnit na aktivní nebo neaktivní formu a nakonec se z těla vyloučí. Během této cesty ho ale mohou ovlivnit jiné látky, například další léky, některé bylinky nebo i běžné nápoje. Ty mohou změnit, kolik se léku vstřebá, jak rychle začne působit nebo jak dlouho zůstane v těle. Důsledkem může být buď zesílení, nebo naopak oslabení účinku. Typickým příkladem je bylinka třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), která může závažně pozměnit účinek celé řady léků, protože ovlivňuje jaterní enzymy, které odpovídají za odbourávání léčiv. Tím dokáže významně ovlivnit jejich účinek. Enzymatickou přeměnu řady léků v játrech ovlivňují také flavonoidy obsažené v grepech, grepovém džusu, pomelu, hořkých pomerančích, granátovém jablku nebo v jejich extraktech v doplňcích stravy. Zde ale dochází naopak ke zvýšení účinku, včetně nežádoucích účinků léčiv.
Rizikovou kombinací je například užívání léků na spaní, úzkost nebo deprese spolu s alkoholem. Zvýšené opatrnosti je také třeba dbát při současném užívání warfarinu a přípravků s Ginkgo biloba, protože se výrazně zvyšuje riziko krvácení.
Čím léky zapíjet a čím rozhodně ne?
Nejvhodnější je lék dostatečně zapít skleničkou obyčejné čisté vody. Není vhodný ani zelený nebo černý čaj, protože obsahují velké množství tříslovin, které mohou vytvořit nevstřebatelné komplexy s výše zmíněnými léky obsahující ionty např. vápníku nebo železa. Je dobré si dát pozor i na některé bylinkové čaje. Není dobré zapíjet léky mlékem, ovocnými šťávami ani džusy. Rozhodně nezapíjejte léky žádným alkoholem. I obyčejný volně prodejný lék obsahující paracetamol může v kombinaci s alkoholem způsobit závažné poškození jater. Alkohol silně ovlivňuje účinky mnoha léků např. ze skupiny psychofarmak.
Jak předejít riziku lékových interakcí?
Interakce se u každého pacienta mohou projevovat v různé míře. V některých případech postačí pouhé snížení dávek či časový odstup, v jiných se musí některé z léčiv zaměnit za jiné. Je vhodné vždy informovat svého ošetřujícího lékaře a lékárníky o lécích, které máte předepsané i od jiných lékařů. Nezapomeňte na to upozornit v lékárně i při výběru volně prodejných léčiv a doplňků stravy. Je to zásadně důležité, pokud užíváte léky na ředění krve, snížení cholesterolu či léky upravující srdeční rytmus. Prostřednictvím tzv. sdíleného lékového záznamu pacienta si lékaři a lékárníci mohou za určitých podmínek ověřit, jaké léky užíváte. Do lékového záznamu ale nemůže nahlížet každý zdravotník, přístup mají pouze oprávněné osoby, které vám poskytují zdravotní péči a s nimiž jste již přišli do kontaktu.
Informace o interakcích lze nalézt také v příbalovém letáku každého léku. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybnosti týkající se případných interakcí je vhodné se obrátit na ošetřujícího lékaře nebo odborný personál lékárny.
