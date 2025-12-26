Komu praskla žilka vzteky? Babišův telefonát s Trumpem baví lidi

Podle premiéra se hovor několik dní připravoval a týkal se zejména války na Ukrajině, migrace, situace v Evropě a také role Visegrádské skupiny. Babiš zároveň připomněl jejich osobní setkání v Bílém domě v roce 2019. Telefonát označil za dobrou zprávu pro Českou republiku.
„Představte si, co se mi stalo. Volal mi americký prezident Donald Trump,“ uvedl premiér ve videu s tím, že si je vědom citlivosti zveřejnění informace během svátků, přesto ji považoval za důležitou.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
„Je to dobrá zpráva, když si na českého premiéra a Českou republiku vzpomene americký prezident,“ napsal Dušan Cicko.
„Neotravujete. Vždyť je to super zpráva,“ reagoval Alzi Bubeník.
„Děkuji za milou zprávu a že jste si udělal čas nám ji sdělit. Dobrých zpráv není nikdy dost,“ uvedl Vladimír Vošahlík, který si ještě přisadil, že někomu jistě z této novinky „praskla žilka vzteky“.
Část komentujících ocenila i osobní a neformální tón premiérova vystoupení. „Jste báječný a úplně normální, až to bere dech,“ napsala Zuzana Sobotková. Jiní vnímali telefonát jako politický signál. „To o něčem vypovídá. Jdete správným směrem,“ uvedl Josef Petřek.
V diskusi se objevily také výzvy k ukončení konfliktu na Ukrajině. „Hlavně už ten mír, ať se mohou vrátit domů,“ napsala Dominika Eva Šedová.
Celkově převažovaly komentáře vyjadřující podporu premiérovi, důvěru v jeho kroky a přání úspěchu, často doplněné osobními vzkazy k vánočním svátkům a nadcházejícímu roku.
