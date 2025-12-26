Komu praskla žilka vzteky? Babišův telefonát s Trumpem baví lidi

26.12.2025 19:16 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Premiér Andrej Babiš informoval prostřednictvím svých sociálních sítí, že mu během vánočních svátků telefonoval americký prezident Donald Trump. Uvedl to ve videu zveřejněném na Facebooku, v němž hovořil o obsahu i okolnostech telefonátu.

Komu praskla žilka vzteky? Babišův telefonát s Trumpem baví lidi
Foto: Repro Andrej Babiš, FB
Popisek: Andrej Babiš

Podle premiéra se hovor několik dní připravoval a týkal se zejména války na Ukrajině, migrace, situace v Evropě a také role Visegrádské skupiny. Babiš zároveň připomněl jejich osobní setkání v Bílém domě v roce 2019. Telefonát označil za dobrou zprávu pro Českou republiku.

„Představte si, co se mi stalo. Volal mi americký prezident Donald Trump,“ uvedl premiér ve videu s tím, že si je vědom citlivosti zveřejnění informace během svátků, přesto ji považoval za důležitou.

Oznámení premiéra vyvolalo na sociálních sítích převážně pozitivní odezvu. Pod jeho videopříspěvkem se objevily více než dva tisíce komentářů. Řada uživatelů vyjadřovala podporu a ocenění toho, že se premiér o informaci s veřejností podělil.

„Je to dobrá zpráva, když si na českého premiéra a Českou republiku vzpomene americký prezident,“ napsal Dušan Cicko.

„Neotravujete. Vždyť je to super zpráva,“ reagoval Alzi Bubeník.

„Děkuji za milou zprávu a že jste si udělal čas nám ji sdělit. Dobrých zpráv není nikdy dost,“ uvedl Vladimír Vošahlík, který si ještě přisadil, že někomu jistě z této novinky „praskla žilka vzteky“.

Část komentujících ocenila i osobní a neformální tón premiérova vystoupení. „Jste báječný a úplně normální, až to bere dech,“ napsala Zuzana Sobotková. Jiní vnímali telefonát jako politický signál. „To o něčem vypovídá. Jdete správným směrem,“ uvedl Josef Petřek.

V diskusi se objevily také výzvy k ukončení konfliktu na Ukrajině. „Hlavně už ten mír, ať se mohou vrátit domů,“ napsala Dominika Eva Šedová.

Celkově převažovaly komentáře vyjadřující podporu premiérovi, důvěru v jeho kroky a přání úspěchu, často doplněné osobními vzkazy k vánočním svátkům a nadcházejícímu roku.

