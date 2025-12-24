Celní správa: Celníci odhalili nelegální pálenici na Zlínsku

26.12.2025 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V rámci vyhledávací činnosti zaměřené na nelegální výrobu lihu provedli příslušníci celní správy dne 10. prosince kontrolu v jednom z areálů na Zlínsku. V prostoru bývalé prádelny bylo nalezeno kompletní destilační zařízení určené k výrobě lihu. V dalších místnostech se navíc nacházelo pět demižónů s vypáleným ovocným destilátem.

Celní správa: Celníci odhalili nelegální pálenici na Zlínsku
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Majitel zařízení přiznal, že pálení prováděl přibližně tři roky. K nalezeným lihovinám nebyly předloženy žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních. Na základě toho celníci zadrželi kompletní destilační zařízení a 49 litrů neznačeného a nezdaněného lihu. Orientační únik na spotřební dani byl vyčíslen na 9 162 Kč.

Alkohol byl vyráběn v žalostných podmínkách, které představovaly vážné riziko pro zdraví i bezpečnost. Podle zákona o lihu může být líh vyráběn pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy, případně v pěstitelské pálenici s povolením Ministerstva zemědělství ČR. Neodborná výroba alkoholu představuje vážné riziko – hrozí nejen exploze destilačního zařízení, ale i kontaminace alkoholu toxickým metanolem, jehož požití může způsobit závažné zdravotní komplikace.

Nelegální výrobce musí nyní počítat nejen s uhrazením uniklé spotřební daně, ale i s případnou sankcí, která může být udělena až do výše 10 milionů korun. 

Psali jsme:

„Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU
Krize. Nejen auta. V Německu už jde dolů i výroba figurek z čokolády
„Zase konečně zavládne mír.“ Babišovo vánoční přání
Chmelár: „Rusové chtějí pořád to samé. Zelenskyj klidně změní názor třikrát za den.“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Proč najednou chcete být poslanec?

Původně jste nechtěl do sněmovny kandidovat, a teď dáte práci poslance přednost před prací náměstka. Není to náhodou proto, že nejste schopný vyřešit problém s dopravou v Praze? Přijde vám to fér někomu předávat dopravu v nejhorším stavu, co kdy byla? Nebo vy máte na dopravní situaci v Praze snad ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na leden 2026Horoskop na leden 2026 Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Celníci odhalili nelegální pálenici na Zlínsku

20:16 Celní správa: Celníci odhalili nelegální pálenici na Zlínsku

V rámci vyhledávací činnosti zaměřené na nelegální výrobu lihu provedli příslušníci celní správy dne…