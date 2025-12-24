Celní správa: Celníci odhalili nelegální pálenici na Zlínsku

Majitel zařízení přiznal, že pálení prováděl přibližně tři roky. K nalezeným lihovinám nebyly předloženy žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních. Na základě toho celníci zadrželi kompletní destilační zařízení a 49 litrů neznačeného a nezdaněného lihu. Orientační únik na spotřební dani byl vyčíslen na 9 162 Kč.
Alkohol byl vyráběn v žalostných podmínkách, které představovaly vážné riziko pro zdraví i bezpečnost. Podle zákona o lihu může být líh vyráběn pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy, případně v pěstitelské pálenici s povolením Ministerstva zemědělství ČR. Neodborná výroba alkoholu představuje vážné riziko – hrozí nejen exploze destilačního zařízení, ale i kontaminace alkoholu toxickým metanolem, jehož požití může způsobit závažné zdravotní komplikace.
Nelegální výrobce musí nyní počítat nejen s uhrazením uniklé spotřební daně, ale i s případnou sankcí, která může být udělena až do výše 10 milionů korun.
