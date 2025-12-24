Lesy ČR: Šikovný technik z rumburské Lesní správy odborně opravil historický hraniční kámen

26.12.2025 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Poškozený historický kámen umístěný zřejmě v roce 1843 na hranici tří katastrů, Krásné Lípy, Rumburku a obce Studánka v Ústeckém kraji, opravila v lese nad rybníkem Zátiší (GPS: 50°55’27.2”N 14°32’12.4”E) Lesní správa Rumburk.

Lesy ČR: Šikovný technik z rumburské Lesní správy odborně opravil historický hraniční kámen
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

„Jan Bláha, náš technický pracovník, si vše pečlivě a odborně nastudoval, tedy jak takový ulomený pískovcový blok téměř neznatelně znovu spojit,“ uvedl lesní správce Jan Drozd. Nejdříve tedy lepenou plochu očistil, rozměřil střed obou částí pro vyvrtání otvoru na nerezovou tyčku, zkusil těsnost a dosednutí obou kusů na sebe, nanesl lepidlo a oba kusy spojil, zvláště pak části, kde se pískovec vyštípl a chyběl. Poté spoj obou kusů potřel směsí lepidla a rozdrceného pískovce, nakonec kámen stáhl kurtou. A výsledek je skvělý! 

