Lesy ČR: Šikovný technik z rumburské Lesní správy odborně opravil historický hraniční kámen

„Jan Bláha, náš technický pracovník, si vše pečlivě a odborně nastudoval, tedy jak takový ulomený pískovcový blok téměř neznatelně znovu spojit,“ uvedl lesní správce Jan Drozd. Nejdříve tedy lepenou plochu očistil, rozměřil střed obou částí pro vyvrtání otvoru na nerezovou tyčku, zkusil těsnost a dosednutí obou kusů na sebe, nanesl lepidlo a oba kusy spojil, zvláště pak části, kde se pískovec vyštípl a chyběl. Poté spoj obou kusů potřel směsí lepidla a rozdrceného pískovce, nakonec kámen stáhl kurtou. A výsledek je skvělý!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.