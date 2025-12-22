MHMP: Praha připravuje zakázku na podporu klíčové kyberbezpečnostní technologie

25.12.2025 22:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy schválila záměr vypsat veřejnou zakázku na zajištění podpory výrobce pro technologii F5 VELOS, která je součástí bezpečnostní infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy. Podpora je nezbytná pro zajištění provozu a ochrany významných informačních systémů města a pro plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti.

MHMP: Praha připravuje zakázku na podporu klíčové kyberbezpečnostní technologie
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Zakázka bude zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na služby v otevřeném řízení. Předpokládaná hodnota činí 18 405 102 Kč bez DPH. Smlouva má být uzavřena na 36 měsíců, přičemž předmětem plnění je obnova podpory výrobce v režimu 24/7, včetně souvisejících licencí a výměny hardware v případě poruchy.

„Kybernetická bezpečnost není abstraktní téma, je to podmínka spolehlivého fungování města. Obnova podpory této technologie znamená, že Praha bude mít k dispozici bezpečnostní aktualizace, opravy zranitelností i garantovanou servisní podporu, a dokáže rychle reagovat na moderní typy útoků,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Financování bude zajištěno z rozpočtu odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy v celkové výši 22 270 173 Kč včetně DPH na období let 2026 až 2028. Součástí schváleného materiálu je také navýšení celkových nákladů investiční akce Bezpečnost IS ICT o 5 274 960 Kč na novou hodnotu 548 284 260 Kč.

Technologie F5 VELOS je využívána jako platforma pro více bezpečnostních funkcí, mimo jiné pro ochranu proti DDoS útokům, aplikační firewall, vyvažování zátěže a DNS služby. Bez navazující podpory výrobce by od začátku ledna 2026 hrozilo zvýšené bezpečnostní a provozní riziko a omezení možnosti reagovat na nově zjištěné zranitelnosti. 

Psali jsme:

Mohou rušit radary, stop. Trump přitvrdil boj proti „větrníkům“
Nejdřív Zůna, teď Babiš. Opozice se může ukřičet
Holec: Babiš znesvětil Fialu. Proto po něm jdou
Výhrůžné vánoční video šéfa BIS Koudelky děsí zasvěcené

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

Poradce

Dobrý den, nemyslíte, že je zvláštní, že je váš poradce prošetřován policí až poté, co vám skončil mandát premiéra? Na mě to teda působí dost nedůvěryhodně a vzbuzuje to ve mně pochybnosti o nezávislosti policie. Nebo máte nějaké vysvětlení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MHMP: Praha připravuje zakázku na podporu klíčové kyberbezpečnostní technologie

22:14 MHMP: Praha připravuje zakázku na podporu klíčové kyberbezpečnostní technologie

Rada hl. m. Prahy schválila záměr vypsat veřejnou zakázku na zajištění podpory výrobce pro technolog…