MHMP: Praha připravuje zakázku na podporu klíčové kyberbezpečnostní technologie

Zakázka bude zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na služby v otevřeném řízení. Předpokládaná hodnota činí 18 405 102 Kč bez DPH. Smlouva má být uzavřena na 36 měsíců, přičemž předmětem plnění je obnova podpory výrobce v režimu 24/7, včetně souvisejících licencí a výměny hardware v případě poruchy.
„Kybernetická bezpečnost není abstraktní téma, je to podmínka spolehlivého fungování města. Obnova podpory této technologie znamená, že Praha bude mít k dispozici bezpečnostní aktualizace, opravy zranitelností i garantovanou servisní podporu, a dokáže rychle reagovat na moderní typy útoků,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Financování bude zajištěno z rozpočtu odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy v celkové výši 22 270 173 Kč včetně DPH na období let 2026 až 2028. Součástí schváleného materiálu je také navýšení celkových nákladů investiční akce Bezpečnost IS ICT o 5 274 960 Kč na novou hodnotu 548 284 260 Kč.
Technologie F5 VELOS je využívána jako platforma pro více bezpečnostních funkcí, mimo jiné pro ochranu proti DDoS útokům, aplikační firewall, vyvažování zátěže a DNS služby. Bez navazující podpory výrobce by od začátku ledna 2026 hrozilo zvýšené bezpečnostní a provozní riziko a omezení možnosti reagovat na nově zjištěné zranitelnosti.
