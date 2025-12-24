Správa železnic: Budoucí tunel mezi Dejvicemi a Veleslavínem získal zelené razítko EIA

26.12.2025 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Klíčová část projektu Praha – Letiště – Kladno se může posunout do další fáze příprav. Ministerstvo životního prostředí posoudilo vliv chystané stavby z pražských Dejvic do Veleslavína na přírodu i zdraví obyvatel a vydalo souhlasné stanovisko. Trať povede ve zcela nové stopě, tunelem pod Střešovicemi.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Souhlasné stanovisko EIA potvrzuje, že připravovaná stavba prošla důkladným hodnocením dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zároveň stanovuje podmínky, jejichž cílem je zajistit potřebná opatření a minimalizovat negativní vlivy záměru.

Přímo v trase budoucího tunelu probíhaly letos mezi oběma stanicemi inženýrskogeologické průzkumy. Přinesou podrobné informace o podloží a stanou se důležitým podkladem pro navazující povolovací proces. Čeští i zahraniční experti v minulosti vybrali trasu tunelu pod Střešovicemi jako nejlepší a nejbezpečnější mezi několika variantami. Schválila ji rovněž zastupitelstva pražského magistrátu a Prahy 6.

Převedení železnice pod zem uvolní koridor stávající trati. Na jejím místě vznikne zelená radiála, která bude sloužit jako prostor pro volný čas a stane se zcela novou spojnicí Dejvic a Divoké Šárky pro chodce a cyklisty. Zahájení výstavby nové trati mezi Dejvicemi a Veleslavínem se plánuje v roce 2028.

Stavba je součástí projektu Praha – Letiště – Kladno, který tvoří 11 samostatných etap. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, od srpna je v provozu nové nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti. Vlaky již jezdí také mezi stanicemi Kladno-Ostrovec a Kladno, tam nyní roste nová nádražní budova. Před zahájením je modernizace trati z pražské Ruzyně do Kladna, projekt má vydané pravomocné stavební povolení. V příštím roce pak Správa železnic začne hledat zhotovitele prací v úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. 

Článek obsahuje štítky

TZ , správa železnic

