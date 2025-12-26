Rajchl (PRO): ČR by měla nerealistické návrhy zkorumpovaných bruselských fanatiků odmítnout

27.12.2025 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji k Ukrajině.

Rajchl (PRO): ČR by měla nerealistické návrhy zkorumpovaných bruselských fanatiků odmítnout
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Včera mi z TK poslali dotaz, co říkám na aktualizovaný mírový plán pro Ukrajinu, jenž vypouští závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO a území rozděluje podle současné frontové linie.

Zde je text mé odpovědi.

“Ohledně aktualizace mírového plánu pro Ukrajinu jsem přesvědčen, že tyto dvě podmínky budou pro Ruskou federaci nepřijatelné, a tudíž se jedná spíše o snahu evropských lídrů  tato jednání Donalda Trumpa mařit, než o úsilí skutečně k míru dospět.

Jak říkal J.D.Vance, míru lze dosáhnout pouze realistickými návrhy, a pro Ruskou federaci je záruka nečlenství Ukrajiny v NATO zcela klíčovým bodem, z něhož téměř jistě neustoupí.
Ať už se nám to líbí nebo ne, Rusko má nyní na bojišti naprostou převahu, a tudíž nemá důvod slevovat ze svých požadavků.

Pokud tedy skutečně chceme dosáhnout zastavení krveprolití na Ukrajině, tak je nezbytné, abychom formulovali návrh dohody tak, že bude akceptovatelný pro všechny strany  a nevkládali do něj body, jež budou zcela evidentně představovat tzv. deal breaker, tedy neakceptovatelnou překážku pro jeho uzavření.”

Trump, Putin a obyčejní lidé totiž mír skutečně chtějí. Evropští lídři a Zelenskyj si na to jen hrají. Ve skutečnosti chtějí dál krást a inkasovat vratky ze zbrojařských kšeftů.

Proto by Česká republika měla tyto nerealistické návrhy zkorumpovaných bruselských fanatiků odmítnout a jednoznačně se na diplomatickém poli postavit na stranu USA a Donalda Trumpa.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Ukrajina , Rajchl , PRO

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

