Rajchl (PRO): ČR by měla nerealistické návrhy zkorumpovaných bruselských fanatiků odmítnout

Včera mi z TK poslali dotaz, co říkám na aktualizovaný mírový plán pro Ukrajinu, jenž vypouští závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO a území rozděluje podle současné frontové linie.
Zde je text mé odpovědi.
“Ohledně aktualizace mírového plánu pro Ukrajinu jsem přesvědčen, že tyto dvě podmínky budou pro Ruskou federaci nepřijatelné, a tudíž se jedná spíše o snahu evropských lídrů tato jednání Donalda Trumpa mařit, než o úsilí skutečně k míru dospět.
Jak říkal J.D.Vance, míru lze dosáhnout pouze realistickými návrhy, a pro Ruskou federaci je záruka nečlenství Ukrajiny v NATO zcela klíčovým bodem, z něhož téměř jistě neustoupí.
Ať už se nám to líbí nebo ne, Rusko má nyní na bojišti naprostou převahu, a tudíž nemá důvod slevovat ze svých požadavků.
Pokud tedy skutečně chceme dosáhnout zastavení krveprolití na Ukrajině, tak je nezbytné, abychom formulovali návrh dohody tak, že bude akceptovatelný pro všechny strany a nevkládali do něj body, jež budou zcela evidentně představovat tzv. deal breaker, tedy neakceptovatelnou překážku pro jeho uzavření.”
Trump, Putin a obyčejní lidé totiž mír skutečně chtějí. Evropští lídři a Zelenskyj si na to jen hrají. Ve skutečnosti chtějí dál krást a inkasovat vratky ze zbrojařských kšeftů.
Proto by Česká republika měla tyto nerealistické návrhy zkorumpovaných bruselských fanatiků odmítnout a jednoznačně se na diplomatickém poli postavit na stranu USA a Donalda Trumpa.
JUDr. Jindřich Rajchl
