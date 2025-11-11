ČEZ: Růst investic, pokračující transformace a stabilní provoz

Výsledky potvrzují stabilitu společnosti v období pokračující transformace energetiky a významných investic do modernizace a rozvoje. Roste výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 ČEZ předpokládá vyrobit v jaderných zdrojích rekordních téměř 32 TWh bezemisní elektřiny, což je meziročně o 2 TWh více.
„Hospodářské výsledky potvrzují stabilitu Skupiny ČEZ i v období pokračující transformace energetiky. Daří se nám naplňovat strategii rozvoje bezemisních zdrojů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Po loňské akvizici plynárenské distribuční společnosti GasNet letos kupujeme společnost Gas Distribution, čímž s výjimkou Prahy pokrýváme distribuci plynu po celé České republice. Výrazně investujeme do rozvoje distribučních a výrobních aktiv. Investice za první tři čtvrtletí dosáhly téměř 39 mld. Kč, meziročně o 4 mld. Kč více,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.
Celkové výsledky
Provozní výnosy za tři čtvrtletí dosáhly 240,4 mld. Kč, meziročně o 2 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 103,2 mld. Kč, meziročně o 2,9 mld. Kč více. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024, výsledky distribuce elektřiny a segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren. Naopak negativně meziročně působilo snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami.
Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 1,5 mld. Kč na 21,5 mld. Kč, příčinou jsou především vyšší odpisy o 14,3 mld. Kč jednak vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a jednak v důsledku zrychlení odpisů uhelných aktiv od IV. čtvrtletí 2024.
Za celý rok 2025 očekává Skupina ČEZ EBITDA na úrovni 132 až 137 miliard Kč a čistý zisk očištěný na úrovni 26 až 28 mld. Kč.
Ekologie a udržitelnost
Emisní intenzita CO2 při výrobě elektřiny a tepla za první tři čtvrtletí 2025 dosáhla 0,25 t CO2e/MWh, což představuje meziroční pokles o 1 %. Emise SO2, resp. NO? klesly o 14 %, resp.
o 10 %. Skupina ČEZ pokračuje v dekarbonizaci a rozvoji bezemisních zdrojů v souladu s evropskými standardy. Výroba elektřiny z uhlí za celý rok letos klesne, i proto, že na konci dubna byla odstavena uhelná elektrárna Dětmarovice.
Spotřeba elektřiny a plynu
Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce za tři čtvrtletí 2025 meziročně vzrostla
o 1 % na 24,9 TWh. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba vzrostla o 0,3 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 9 % na 42,2 TWh. Projevila se především chladnější zima oproti předchozímu roku. Dodávka elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům společnosti ČEZ Prodej meziročně vzrostla o 6 %, přičemž mírný pokles počtu zákazníků v oblasti elektřiny byl kompenzován růstem v oblasti plynu.
Investice
Celkové investice (CAPEX) dosáhly 38,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Největší meziroční růst investic byl zaznamenán v segmentu Výroba (+1,8 mld. Kč na celkem 19,1 mld. Kč) a v segmentu Distribuce (+1, 3 mld. Kč na celkem 15,2 mld. Kč). V segmentu Výroba směřovaly investice zejména do modernizace jaderných zdrojů a výstavby nových teplárenských kapacit. Meziroční srovnání segmentu Distribuce bylo ovlivněno začleněním skupiny GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024.
autor: Tisková zpráva