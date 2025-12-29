Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

29.12.2025 9:15 | Monitoring
autor: PV

Bezpečnost státu nestojí na politických proklamacích ani na mediálně atraktivních nákupech, ale především na funkční, personálně stabilizované a realisticky vybavené armádě.

Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami
Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Současný stav Armády České republiky však dlouhodobě ukazuje, že právě v těchto základních oblastech selháváme. Namísto systematického řešení nedostatku vojáků, slabé doplněnosti jednotek a chybějící výstroje se pozornost upíná k extrémně nákladným projektům, jejichž přínos pro reálnou obranyschopnost země je přinejmenším sporný.

Kritický nedostatek vojáků a přetížené jednotky

Jedním z nejvážnějších problémů české armády je dlouhodobý personální podstav. Chybí tisíce profesionálních vojáků a aktivní záloha zůstává spíše doplňkovým než systémovým řešením. Mnohé útvary nejsou naplněny ani z 70 %, což má přímý dopad na jejich bojeschopnost, připravenost i schopnost plnit základní úkoly na území České republiky. Vojáci jsou přetěžováni službami, cvičeními i administrativou, zatímco nábor nových zájemců naráží na nízkou atraktivitu služby, nejisté kariérní vyhlídky a nedostatečné sociální zázemí. Bez stabilizace personálu jsou jakékoli miliardové investice do techniky jen drahou iluzí bezpečnosti.

Nedoplněnost výstroje a techniky

Vedle chybějících lidí čelí armáda také dlouhodobému problému s nedostatečným a nekompletním vybavením. V praxi to znamená, že vojáci často nemají k dispozici základní součástky výstroje, moderní osobní ochranné prostředky nebo funkční techniku. Základní schopnosti, jako je logistika, ženijní zabezpečení či protivzdušná ochrana, zůstávají podfinancované a upozaděné.

Namísto řešení těchto reálných nedostatků se opakovaně setkáváme s tím, že jsou prostředky směřovány do projektů, které mají spíše politický a marketingový než skutečně obranný význam.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neefektivní nákupy jako systémový problém

Zásadní slabinou české obranné politiky je způsob pořizování vojenské techniky. Zakázky jsou často připravovány bez dostatečné odborné diskuse, bez transparentního srovnání alternativ a bez jasného vyhodnocení dlouhodobých provozních nákladů. Výsledkem jsou projekty, které zatěžují rozpočet na desítky let dopředu, aniž by odpovídaly skutečným potřebám armády.

Typickým příkladem je plánovaný nákup letounů F-35. Nejde jen o samotnou pořizovací cenu, ale především o extrémně vysoké náklady na provoz, servis, infrastrukturu a výcvik. Tyto prostředky budou chybět jinde – u pozemních sil, u logistiky, u platů vojáků nebo u modernizace kasáren, které jsou místy v havarijním stavu.

Obranný rozpočet bez jasných priorit

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 18069 lidí

Problémem není samotná výše výdajů na obranu, ale jejich struktura. Pokud miliardy mizí v několika málo megazakázkách, zatímco běžné jednotky bojují s nedostatkem lidí i vybavení, pak takový rozpočet neplní svůj účel. Obrana státu se nedá zajistit „na papíře“ ani prostřednictvím techniky, která nemá dostatek kvalifikovaného personálu.

Na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňuje i NKÚ. Rozumná obranná politika musí začínat u vojáka – jeho motivace, výcviku, zázemí a jistoty, že stát stojí za ním. Teprve poté má smysl řešit nákladné technologické projekty.

Priorita: funkční armáda, ne drahé symboly

Dlouhodobě upozorňuji, že skutečná obranyschopnost České republiky nespočívá v nejdražších zbraňových systémech, ale ve schopnosti armády fungovat jako celek. To znamená dostatek vojáků, plně obsazené jednotky, kompletní výstroj a techniku odpovídající reálným úkolům a možnostem s maximálním využití pro obranu území státu. Bez zásadní změny priorit hrozí, že budeme mít drahou, ale personálně prázdnou armádu, která nebude schopna efektivně reagovat ani na krizové situace, ani na ohrožení bezpečnosti obyvatel.

Návrat k rozumu a odpovědnosti

Česká armáda nepotřebuje další megalomanské projekty, ale systémovou reformu. Potřebuje vojáky, kteří budou chtít sloužit, a vybavení, které skutečně využijí. Každá koruna vynaložená na obranu musí mít jasný smysl a přímý přínos pro bezpečnost občanů. Pokud se obranná politika nezbaví neefektivních nákupů a nezačne řešit personální krizi, zůstane bezpečnost České republiky jen drahou iluzí. A to je riziko, které si už nemůžeme dovolit.

Psali jsme:

Vích (SPD): Vláda Petra Fialy obranu státu vyměnila za předražené zakázky
Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal
Vích (SPD): Marketing místo reality. Bilance vlády Petra Fialy zůstává dlužná
Vích (SPD): Bilanční vodopád sebechvály úspěchů Ministerstva obrany není na místě

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , bezpečnost , veřejná zakázka , SPD , Vích

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebuje česká armáda systémovou reformu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co by měla podle vás EU udělat?

Myslím v reakci na válku na Ukrajině? Jak by měla přistoupit k Rusku, která válku rozpoutalo a k pomoci napadené Ukrajině? Děkuji za odpověď. Bartošová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

9:15 Vích (SPD): Armáda mezi personálním kolapsem a drahými zakázkami

Bezpečnost státu nestojí na politických proklamacích ani na mediálně atraktivních nákupech, ale před…