ČEZ: S příchodem jara a Velikonoc zahájily provoz cyklobusy do Dukovan

Poprvé autobusy s nosiči na kola vyjely z Třebíče do Dukovan na jaře roku 2016 s cílem ochránit své zaměstnance, kteří rádi jezdí na kole před riziky spojenými s ranním dojížděním za snížené viditelnosti. S rostoucí hustotou dopravy je tato služba stále oblíbenější. Cyklobusy jsou vypravovány každý den od jara až do pozdních podzimních měsíců.

„Do práce jezdím na kole od svého nástupu na EDU v roce… no, už je to dlouho. Okolo padesátky jsem tušil brzký závěr i díky silnější dopravě. Ale díky cyklobusům se můžu udržovat v kondici i dnes, a hlavně relaxovat cestou domů po náročných dnech. Každý si najde tu svou trasu, je jich na výběr dost. A věřím, že se podaří postavit i chybějící kousky cyklotras po trase do elektrárny. To by bylo fajn,“ říká Ivan Dvořák, zaměstnanec JE Dukovany.

Vedle vyšší bezpečnosti má služba přínosy i pro životní prostředí. Díky snížení individuální automobilové dopravní zátěže šetří zaměstnanci dukovanské elektrárny jízdou na kole také emise CO2. Podle údajů Evropského parlamentu patří osobní automobilová doprava mezi největší producenty CO2.

„S novými kolegy v elektrárně vzrost také zájem o aktivní využití cesty z práce. Právě cyklobusy umožňují bezpečný a včasný příjezd do práce a po práci návrat domů aktivně na kole,“ říká ředitele JE Dukovany Roman Havlín.

Jako cyklobusy slouží už čtyři pravidelné linky, které každý pracovní den přepravují pracovníky elektrárny z Třebíče do Dukovan. Jeden cyklobus převáží kola také o víkendu, o svátcích a od loňského roku i ve večerních hodinách z elektrárny do Třebíče. Tu využívají zaměstnanci, kteří přijíždí do práce na kole na odpolední směnu. Přeprava kol je součástí jízdného, tedy zaměstnanci nic nepřiplácí. I přes omezenou kapacitu nosičů, která je pět kol na jeden autobus, cyklobusy přepraví ročně několik set jízdních kol.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 3 882 378 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.