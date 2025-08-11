Hejtman Kuba: Na ZZS JčK se mohou Jihočeši spolehnout v těch nejtěžších chvílích

Dlouholetý ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý požádal k 31. říjnu 2025 o uvolnění z funkce. Rada Jihočeského kraje dnes jeho rozhodnutí vzala na vědomí a zároveň schválila jmenování jeho nástupce. Novým ředitelem ZZS JčK se k 1. listopadu 2025 stane Jakub Jan Hájek, současný vedoucí lékař Zdravotnického operačního střediska a Oblastního střediska v Jindřichově Hradci.
Rozhodnutí Marka Slabého odejít z pozice ředitele souvisí nejen s jeho rostoucími povinnostmi v rámci funkce senátora Parlamentu ČR, ale i s vědomím potřeby nových podnětů pro další rozvoj organizace. „Mým cílem bylo být vždy tím nejlepším managerem pro jihočeskou záchranku i jejího zřizovatele Jihočeský kraj. ZZS JčK byla vždy jednou z nejlépe hodnocených zdravotnických záchranných služeb v ČR, jak organizačně, tak odborně, což dokazuje i řada ocenění, která jsme obdrželi,“ uvedl Marek Slabý, který bude na záchrance i nadále působit jako náměstek pro krizové řízení.
Za dvě dekády ve vedení zanechal Marek Slabý výraznou stopu. Jihočeská záchranka se díky němu proměnila ve vysoce moderní a efektivní složku integrovaného záchranného systému. Zásadní změny zahrnovaly zejména vybudování centralizovaného zdravotnického operačního střediska, rozšíření a modernizaci výjezdových základen, digitalizaci klíčových procesů i obnovu vozového parku. Zatímco v roce 2005 disponovala ZZS JčK pouze 23 výjezdovými základnami a ročně prováděla přibližně 48 tisíc výjezdů, v roce 2025 už má 33 základen, 57 denních posádek a zvládne přes 84 tisíc výjezdů ročně. Dispečink každoročně odbaví více než 106 tisíc tísňových volání.
Za jeho dlouholetou práci mu hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba poděkoval. „Marka Slabého znám ještě z dob mého působení na záchrance, byl mým kolegou. Za dvacet let dovedl jihočeskou záchranku mezi republikovou špičku. Velmi si vážím toho, co pro Jihočeský kraj a jeho obyvatele vykonal. Děkuji mu i za to, že zdravotnickou záchranou službu předává stabilní a dobře fungující. Těší mě, že jeho nástupcem bude lékař, který provoz záchranky velmi dobře zná a má vizi, jakým směrem záchrannou službu rozvíjet.“ uvedl hejtman.
Budoucí ředitel Jakub Jan Hájek má s organizací dlouholetou zkušenost. Se záchrankou v Jindřichově Hradci začínal jako student lékařské fakulty, kde pracoval jako zdravotnický asistent i řidič. „Za tu příležitost jsem panu řediteli moc vděčný. Na záchranné službě v Jindřichově Hradci jsem profesně vyrostl. Prožil jsem zde své studium i mládí, naučil se respektu ke kolegům a pochopil, že záchranná služba není jen práce, ale způsob života,“ uvedl nový ředitel Hájek. Dnes působí jako vedoucí lékař oblastního a operačního střediska a je jedním z oceněných, kterým ředitel Slabý udělil k dvacetiletému výročí medaili za dlouhodobou podporu a spolupráci při rozvoji přednemocniční neodkladné péče.
„Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje patří stejně jako naše krajské nemocnice k pilířům jihočeského zdravotnictví. Je to organizace, na kterou se mohou Jihočeši spolehnout v těch nejtěžších chvílích, kdy jde mnohdy doslova o vteřiny. I proto má pro nás její další rozvoj zásadní význam. Jsem přesvědčen, že nový ředitel Jakub Jan Hájek přinese nové impulsy a těším se na stejně úspěšnou spolupráci, jako za působení ředitele Marka Slabého,“ uzavřel hejtman Martin Kuba."
autor: PV