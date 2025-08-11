Sokol (ODS): Někdy se stane, že pomluva nevyjde

To se teď stalo i Petru Kolářovi při útoku na Petra Fialu. V části radikální opozice je teď v módě snižovat zločinnost komunistického režimu a zesměšňovat ty, kteří se proti komunismu postavili. Jeden takový pomlouvačný příběh rozjel před pár dny i novinář Petr Kolář, který nejenom na stránkách Lidových novin začal zpochybňovat a zesměšňovat aktivity Petra Fialy v době komunistického režimu. Zkoušel se posmívat třeba tvrzení Petra Fialy, že vydával v době, kdy tu totalitně vládli komunisté, samizdatovou (tedy tajnou a neoficiální) literaturu. Následně se rozjela zejména v komunistických a dalších „druhorepublikových“ kruzích série posměšných příspěvků, kde se různí jejich politici či propagandisté smáli tomu, jak o sobě Petr Fiala údajně tvrdí, že byl v protikomunistické opozici, když to není pravda. Kdo někdy studoval protikomunistické aktivity v Brně, tak to dobře ví, ale pro zmíněné pomlouvače přidávám obrázek nezávislého a samizdatového časopisu Revue 88, kde je Petr Fiala v roce 1988 uveden jako člen redakce. A takhle to je s mnoha tvrzeními radikální opozice. Když dojde na fakta, ukáže se, že jejich útoky nejsou pravdivé.
autor: PV