Sokol (ODS): Někdy se stane, že pomluva nevyjde

11.08.2025 21:20 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k článku Petra Koláře v Lidových novinách.

Sokol (ODS): Někdy se stane, že pomluva nevyjde
Foto: Archiv Petra Sokola
Popisek: Petr Sokol

To se teď stalo i Petru Kolářovi při útoku na Petra Fialu. V části radikální opozice je teď v módě snižovat zločinnost komunistického režimu a zesměšňovat ty, kteří se proti komunismu postavili. Jeden takový pomlouvačný příběh rozjel před pár dny i novinář Petr Kolář, který nejenom na stránkách Lidových novin začal zpochybňovat a zesměšňovat aktivity Petra Fialy v době komunistického režimu. Zkoušel se posmívat třeba tvrzení Petra Fialy, že vydával v době, kdy tu totalitně vládli komunisté, samizdatovou (tedy tajnou a neoficiální) literaturu. Následně se rozjela zejména v komunistických a dalších „druhorepublikových“ kruzích série posměšných příspěvků, kde se různí jejich politici či propagandisté smáli tomu, jak o sobě Petr Fiala údajně tvrdí, že byl v protikomunistické opozici, když to není pravda. Kdo někdy studoval protikomunistické aktivity v Brně, tak to dobře ví, ale pro zmíněné pomlouvače přidávám obrázek nezávislého a samizdatového časopisu Revue 88, kde je Petr Fiala v roce 1988 uveden jako člen redakce. A takhle to je s mnoha tvrzeními radikální opozice. Když dojde na fakta, ukáže se, že jejich útoky nejsou pravdivé.

Psali jsme:

ANO, SPD a komunisté ve vládě? To si země nezaslouží, přemlouval Skopeček
Rebel ODS Minčič: Šimíček, míra úpadku. Jak začínal Benda?
Nesáhl jste na práci, rozrušil občan Fialu. Popsal mu, co dokázal
Sokol (ODS): Rudo-hnědí politici od Vidláka po Rajchla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS , Sokol

autor: PV

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. byl položen dotaz

Připouštíte si vůbec, že jste jednal nesprávně? Nejen lidsky, ale i jako politik?

Podle všeho jste dar vůbec neměl přijímat a věděl jste okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Přesto jste ho přijal, a mě není jasné proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

9:10 Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

Letní snaha o přesun mezi kontinenty je v plném proudu. Západní země EU už jí postupně podléhají. My…