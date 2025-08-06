Hejtman Půta: Taky takhle může vypadat spravedlnost v České republice

Ani po půl roce není hotové písemné vyhotovení rozsudku v kauze kostela Máří Magdalény. Nepovažuju to za normální. Taky takhle může vypadat spravedlnost v České republice. Už dvanáctý rok jsem nezávisle na vlastní vůli součástí poměrně drsné reality show. 5. února vynesl soudce Pachner po dvanácti letech vyšetřování a osmi letech soudního jednání už podruhé rozsudek, ve kterém mě v hlavní linii obvinění zprostil viny. Odsoudil mě ale k podmíněnému trestu za to, že jsem jako úplatek zajišťoval práci pro svého známého. S rozsudkem nesouhlasím. Považuji ho za absurdní, nesmyslný a zcela odporující důkazům předloženým ve spise a během dokazování. Proti rozsudku se odvolám hned, jak to půjde. A kdy to půjde? Až bude vyhotoveno písemné odůvodnění rozsudku. A kdy to bude? Nevím. Ani půl roku na to krajskému soudu nestačilo. Neudělal jsem nic nelegálního a za očištění svého jména nepřestanu bojovat. Snad se dočkám konce ještě v tomto desetiletí.
autor: PV