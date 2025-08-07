Lesy ČR pořídily defibrilátory a školí v jejich obsluze desítky zaměstnanců

07.08.2025 16:26 | Tisková zpráva

Aby bylo možné poskytnout okamžitou pomoc i při tak závažných zdravotních komplikacích jako je třeba zástava srdce, pořídily Lesy ČR na všechna oblastní ředitelství a lesní závody defibrilátory.

Lesy ČR pořídily defibrilátory a školí v jejich obsluze desítky zaměstnanců
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Za aktuální dodávku deseti kusů podnik zaplatil 650 tisíc korun. „Jejich obsluhu zvládnou i laici. Proškolujeme desítky zaměstnanců,“ řekl Jiří Smetana, vedoucí podnikového Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany. Přístroje obsluhu hlasově navádějí a jsou umístěné na recepcích budov. „Chceme naše zaměstnance a návštěvy chránit a případně jim zajistit první bleskovou pomoc,“ dodal Smetana, podle něhož se zatím naštěstí žádný z přístrojů nepoužil.  

Psali jsme:

Lesy ČR: Otevřena oblíbená lesní naučná stezka
Lesy ČR zrekonstruovaly Modrý rybník na Karlovarsku
Lesy ČR: Protipovodňová těžba v Pavlínině údolí na Děčínsku pokračuje
Lesy ČR: Meandrující potoky na Tachovsku a Bruntálsku zadržují v krajině vodu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

autor: Tisková zpráva

Eva Decroix, MBA byl položen dotaz

Jak naložíte s tím, co tvrdí Uhlíř?

Podle něj jsou darovací smlouvy od začátku neplatné. Zvláštní také je, že skončil právě potom, co to řekl. Náhoda? Podle mě ne a čím dál míň věřím tomu, že chcete vše opravdu nezávisle vyšetřit. A ještě jestli je pravda, co tvrdí Uhlíř, co bude dál? A co je vůbec teď s těmi penězi, co Jiříkovský dar...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pigmentové skvrny zmizí po masce z mléka Pigmentové skvrny zmizí po masce z mléka Penis budoucnosti bude velkolepýPenis budoucnosti bude velkolepý

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR pořídily defibrilátory a školí v jejich obsluze desítky zaměstnanců

16:26 Lesy ČR pořídily defibrilátory a školí v jejich obsluze desítky zaměstnanců

Aby bylo možné poskytnout okamžitou pomoc i při tak závažných zdravotních komplikacích jako je třeba…