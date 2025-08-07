Lesy ČR pořídily defibrilátory a školí v jejich obsluze desítky zaměstnanců

Za aktuální dodávku deseti kusů podnik zaplatil 650 tisíc korun. „Jejich obsluhu zvládnou i laici. Proškolujeme desítky zaměstnanců,“ řekl Jiří Smetana, vedoucí podnikového Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany. Přístroje obsluhu hlasově navádějí a jsou umístěné na recepcích budov. „Chceme naše zaměstnance a návštěvy chránit a případně jim zajistit první bleskovou pomoc,“ dodal Smetana, podle něhož se zatím naštěstí žádný z přístrojů nepoužil.
autor: Tisková zpráva