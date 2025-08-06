Nový (TOP 09): Politici málo respektují názory odborné veřejnosti

08.08.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice.

Foto: TOP 09 / Ivan Štefko
Popisek: Miloš Nový

Podfinancovaný stát: Cesty k posílení veřejných rozpočtů. Skvělá analýza z rukou Centra veřejných financí Univerzity Karlovy, jak kvantifikovat chybějící příjmy v současných veřejných rozpočtech.

Z vlastní zkušenosti poslance vím, jak politici málo respektují názory odborné veřejnosti, přesněji řečeno, jak velmi často jdou dokonce proti těmto názorům. Pochopitelně ke škodě české ekonomiky. Rozumím tomu, že líbivé populistické návrhy, jak zvýšit blahobyt české společnosti, přinášejí krátkodobě politické body, ale vše má mít svoji míru. Proto oceňuji výbornou práci akademiků z University Karlovy, která politikům dává přesné finanční mantinely, kam v rámci volební kampaně zajít.

Potřebnou konsolidaci veřejných rozpočtů naše vláda z důvodu globálních krizí nemohla dotáhnout do konce. Dnes jsem v půli cesty. Stálo nás to hodně. Kdyby hnutí ANO, SPD a komunisté ze Stačilo měli šanci uplatnit své „šílené“ předvolební sliby, pak to, co jsme všichni odpracovali, přijde vniveč.

Nedejme jim šanci a mysleme na to při podzimních volbách.

Ing. et Ing. Miloš Nový

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

