Česká pošta nově nabízí Komplexní výpis

„Pobočky České pošty opět nabídnou další službu pro klienty. Kapacita naší sítě tuto novou možnost pro zákazníky bezpečně zvládne. Celkově novými službami zvyšujeme standard našich pošt. Obrovskou výhodou je také to, že výpisy jsou vydávány i v angličtině. Tím nabízíme pomoc i zahraničním klientům, pro které je Pošta důvěryhodným partnerem,“ říká Martina Ivanová, ředitelka pobočkové sítě České pošty.
Tímto krokem obě společnosti pro klienty zvýší dostupnost důležitých údajů o jejich úvěrové historii. Na pobočkách se službou Czech POINT může každý prostřednictvím Komplexního výpisu zjistit své finanční závazky. Pokud klient žádá o úvěr, ověřují si finanční instituce jeho bonitu a důvěryhodnost v úvěrových registrech. Zejména pak, zdali splácí své dosavadní závazky řádně bez prodlení a jestli do žádosti o úvěr uvedl všechny požadované údaje pravdivě. Pokud Komplexní výpis prokáže, že klient splácí řádně a včas, má větší šanci dostat úvěr – někdy i s výhodnějšími podmínkami – než klient, který své závazky splácí pozdě nebo vůbec. Komplexní výpis je pro občany také dokladem jejich platební morálky a pomůže jim sledovat, zda někdo nezneužil jejich identitu k podvodnému úvěru.
„O Komplexní výpis může požádat fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba. Fyzická osoba a fyzická osoba podnikající musí být plnoletá, způsobilá k právním úkonům a musí se prokázat dokladem totožnosti, případně v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. U zahraniční fyzické osoby je vyžadováno prokázání totožnosti předložením cestovního pasu nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu v ČR. Pro zahraniční osoby se tímto zjednodušuje přístup ke Komplexnímu výpisu, neboť jim odpadá nutnost notářsky ověřovat totožnost a následně žádat o výpis. Právnická osoba žádá o výpis prostřednictvím statutárních zástupců podle pravidel jednání uvedených v obchodním rejstříku,“ upřesňuje projektová manažerka služeb pro spotřebitele ve společnosti CRIF Romana Knyblová.
„Česká pošta se mění na prodlouženou ruku státu a služby, jako je přehled úvěrů, posilují její roli ve společnosti. S klasickými poštovními službami by si dnes státní podnik nevystačil, proto logicky vytěžuje své sítě tím, o co je mezi klienty zájem,“ říká Lukáš Hendrych, náměstek ministra vnitra.
Navázáním spolupráce Česká pošta a společnost CRIF spolu s Bankovním a Nebankovním registrem klientských informací posilují svou roli v rámci společenské odpovědnosti, přispívají ke zvyšování povědomí o finanční gramotnosti a pokračují v trendu přibližování užitečných agend široké veřejnosti.
autor: Tisková zpráva