Podivný fotograf hladových Palestinců. Německý Bild píše přímo o propagandě

07.08.2025 22:56 | Monitoring

Záběry zoufalých matek a vyhublých dětí z Gazy obletěly svět a ovlivňují veřejné mínění. Německý deník Bild však upozorňuje, že některé snímky mohou být zinscenované a sloužit propagandě Hamásu.

Podivný fotograf hladových Palestinců. Německý Bild píše přímo o propagandě
Foto: z internetu
Popisek: bombardování Gazy

Fotografie vyhublých dětí, zoufalých matek a lidí, kteří s prázdnými hrnci žebrají o jídlo z Gazy, obletěly celý svět. Dojímají miliony lidí – a ovlivňují politiku po celém světě.

Výzkum deníku Süddeutsche Zeitung (SZ), na který upozornil deník Bild, však nyní právě tyto záběry zpochybňuje. Ptá se: jsou některé snímky z Gazy záměrně inscenované – a součástí propagandistické strategie teroristů z Hamásu?

Hlad je prý téměř vždy skutečný – snímky však často ne zcela. Například nedávno se šířila fotografie zoufalých lidí před nákladním vozem, z něhož se rozdávalo jídlo. Naproti nim stál fotograf Anas Zayed Fteiha, nezávislý „novinář“ pracující pro tureckou tiskovou agenturu Anadolu. Lidé jsou na snímku zachyceni, jak mávají svými hrnci, a krátce nato dostanou jídlo.

Fotograf Fteiha tyto snímky zjevně nezveřejňuje a ani na dotaz deníku Bild neodpovídá, jaké záběry tam pořídil.

Scéna zachycená jinými fotografy však ukazuje převážně dospělé muže, kteří čekají na jídlo – a dostávají ho. Fotografie, které pořídil Fteiha – šířené časopisy Stern a New York Magazine, CNN a BBC, Deutschlandfunk, Junge Welt a také Bild – raději ukazují chaos, zničení. A především: děti, matky, utrpení v detailním záběru a při dokonalém osvětlení.

„Novinář“ Fteiha má totiž zjevně zadání: „Free Palestine“ (Osvoboďte Palestinu). Tak to stojí na obraze, který prezentuje na svém instagramovém účtu – v bojové výstroji s hrdým nápisem „Presse“ . „Umělec“, který obraz pro Fteihu vytvořil, je přiznaný antisemita.

K vidění je zde i video, které nese název „Fuck Israel“. Není divu, protože Fteiha je také aktivní na europe.palestine.network, „propalestinském kolektivu“ pro „globální akce v Evropě“, který nejen dokumentuje utrpení Palestinců v Gaze, ale také mezinárodně prosazuje „odpor“ proti Izraeli.

Aktivista, maskovaný jako fotograf a videoreportér, pracuje pro zpravodajskou agenturu, která přímo podléhá tureckému prezidentovi a nepříteli Izraele Recepu Tayyipu Erdoganovi. Ten po léta podporoval, financoval a ukrýval teroristy z Hamásu, uvádí deník Bild.

Otázkou však zůstává: proč německé a mezinárodní agentury používají fotografie takového bojovníka za své názory, i když je zřejmé, že mnoho z těchto snímků je jednostranně vybraných nebo zinscenovaných?

Bild se zeptal fotografických agentur. Německá tisková agentura a Agence France Press prohlásily, že s „novinářem“ Fteihou nespolupracují a že před zveřejněním pečlivě prověřují fotografie jiných fotožurnalistů i jejich reputaci. Agentura Reuters uvedla, že její fotografie „odpovídají standardům přesnosti, nezávislosti a nestrannosti“.

Německý svaz novinářů (DJV) varuje: válečné strany cíleně využívají snímky k ovlivňování veřejného mínění. Profesionálně. Strategicky. Emocionálně. To samozřejmě platí i pro Izrael, který dosud nepovoluje vstup nezávislým reportérům do Gazy.

V pásmu Gazy fotografují téměř výhradně palestinští fotografové – z nichž nemalá část má vazby na Hamás. Historik a odborník na fotografii Gerhard Paul pro deník SZ uvedl: „Na jihu Gazy kontroluje Hamás produkci fotografií na 100 procent.“ Cílem je vyvolat soucit na Západě a podnítit hněv vůči Izraeli.

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/gestellte-gaza-bilder-dieser-fotograf-inszeniert-hamas-propaganda-689069205bfd36554e9e6806

autor: Natálie Brožovská

