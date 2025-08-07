Podivný fotograf hladových Palestinců. Německý Bild píše přímo o propagandě

Fotografie vyhublých dětí, zoufalých matek a lidí, kteří s prázdnými hrnci žebrají o jídlo z Gazy, obletěly celý svět. Dojímají miliony lidí – a ovlivňují politiku po celém světě.
Výzkum deníku Süddeutsche Zeitung (SZ), na který upozornil deník Bild, však nyní právě tyto záběry zpochybňuje. Ptá se: jsou některé snímky z Gazy záměrně inscenované – a součástí propagandistické strategie teroristů z Hamásu?
Hlad je prý téměř vždy skutečný – snímky však často ne zcela. Například nedávno se šířila fotografie zoufalých lidí před nákladním vozem, z něhož se rozdávalo jídlo. Naproti nim stál fotograf Anas Zayed Fteiha, nezávislý „novinář“ pracující pro tureckou tiskovou agenturu Anadolu. Lidé jsou na snímku zachyceni, jak mávají svými hrnci, a krátce nato dostanou jídlo.
Fotograf Fteiha tyto snímky zjevně nezveřejňuje a ani na dotaz deníku Bild neodpovídá, jaké záběry tam pořídil.
Scéna zachycená jinými fotografy však ukazuje převážně dospělé muže, kteří čekají na jídlo – a dostávají ho. Fotografie, které pořídil Fteiha – šířené časopisy Stern a New York Magazine, CNN a BBC, Deutschlandfunk, Junge Welt a také Bild – raději ukazují chaos, zničení. A především: děti, matky, utrpení v detailním záběru a při dokonalém osvětlení.
„Novinář“ Fteiha má totiž zjevně zadání: „Free Palestine“ (Osvoboďte Palestinu). Tak to stojí na obraze, který prezentuje na svém instagramovém účtu – v bojové výstroji s hrdým nápisem „Presse“ . „Umělec“, který obraz pro Fteihu vytvořil, je přiznaný antisemita.
K vidění je zde i video, které nese název „Fuck Israel“. Není divu, protože Fteiha je také aktivní na europe.palestine.network, „propalestinském kolektivu“ pro „globální akce v Evropě“, který nejen dokumentuje utrpení Palestinců v Gaze, ale také mezinárodně prosazuje „odpor“ proti Izraeli.
Aktivista, maskovaný jako fotograf a videoreportér, pracuje pro zpravodajskou agenturu, která přímo podléhá tureckému prezidentovi a nepříteli Izraele Recepu Tayyipu Erdoganovi. Ten po léta podporoval, financoval a ukrýval teroristy z Hamásu, uvádí deník Bild.
Otázkou však zůstává: proč německé a mezinárodní agentury používají fotografie takového bojovníka za své názory, i když je zřejmé, že mnoho z těchto snímků je jednostranně vybraných nebo zinscenovaných?
Bild se zeptal fotografických agentur. Německá tisková agentura a Agence France Press prohlásily, že s „novinářem“ Fteihou nespolupracují a že před zveřejněním pečlivě prověřují fotografie jiných fotožurnalistů i jejich reputaci. Agentura Reuters uvedla, že její fotografie „odpovídají standardům přesnosti, nezávislosti a nestrannosti“.
Německý svaz novinářů (DJV) varuje: válečné strany cíleně využívají snímky k ovlivňování veřejného mínění. Profesionálně. Strategicky. Emocionálně. To samozřejmě platí i pro Izrael, který dosud nepovoluje vstup nezávislým reportérům do Gazy.
V pásmu Gazy fotografují téměř výhradně palestinští fotografové – z nichž nemalá část má vazby na Hamás. Historik a odborník na fotografii Gerhard Paul pro deník SZ uvedl: „Na jihu Gazy kontroluje Hamás produkci fotografií na 100 procent.“ Cílem je vyvolat soucit na Západě a podnítit hněv vůči Izraeli.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská