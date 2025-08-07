Povolenky za miliardy? Odkývali jsme pár blbostí, pravil Marek Benda. Ale bylo to prý jinak

Za necelé tři roky by si měly české domácnosti připlatit až tisíce korun ročně navíc za vytápění a spotřebu pohonných hmot. Důvodem jsou nové emisní povolenky ETS 2, které začne Evropská unie uplatňovat od roku 2027.
Vládní představitelé v čele s premiérem Petrem Fialou rádi zdůrazňují, že celý plán Green Deal, jehož je ETS 2 součástí, byl přijat už za vlády Andreje Babiše. Podle komentátora Petra Koláře to není přesné – ve svém komentáři pro Lidovky.cz připomíná, že balíček konkrétních legislativních opatření, který tyto nové povolenky zavádí, schválil Fialův kabinet v roce 2022 během českého předsednictví EU. Tehdy za to ještě sklidil pochvalu od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.
Finální schválení směrnice proběhlo v dubnu 2024 na Radě EU – bez odporu z české strany. K tomu se přiznal předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, který loni na podzim v týdeníku Echo uvedl: „Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti.“ Dodal, že toho bylo moc a „uteklo jim to“.
Premiér Fiala přesto na konci června tvrdil, že se Češi nemají obávat žádných dalších nákladů. Uvedl, že pracují na tom, aby celá věc byla upravena a zrušena. Tvrdil, že se mu podařilo získat podporu kvalifikované většiny států EU pro zásadní změnu emisních povolenek.
Před pár dny de facto tato slova v debatě na CNN Prima NEWS vyvrátil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), když řekl, že žádné odložení ani zrušení povolenek Česko vyjednat nedokáže. „Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili,“ řekl Hladík.
Na tato fakta nyní zareagoval i pražský lídr hnutí ANO Karel Havlíček. Poukázal na to, že vláda nejprve celou věc bagatelizovala a pak se ji pokusila svalit na předchozí kabinet. „Nejdřív vše bagatelizují, pak se to pokoušejí hodit na nás, a když jsou usvědčeni, že to je vláda Petra Fialy, kdo stál za zelenou daní pro rodiny, tak Marek Benda přijde s tím, že prý jen v předsednictví EU odkývali pár blbostí z nepozornosti,“ pozastavuje se ve svém příspěvku na Facebooku.
Na závěr Havlíček zdůrazňuje, že rozhodně nešlo o žádné pochybení z nepozornosti. „Ne. Bylo to cílené. Nechali si za to zatleskat, a ještě 19. 12. 2022 se chlubili, že zpřísnili trh s emisními povolenkami.“
Opoziční hnutí ANO se k zavedení systému emisních povolenek ETS 2 staví dlouhodobě negativně a odmítá jeho implementaci v České republice, pokud by toto zelené opatření vedlo ke zdražení pohonných hmot a vytápění. Podle předsedy hnutí Andreje Babiše ANO systém ETS 2 nezavede, a to i v případě, že by na evropské úrovni zůstal povinný.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vyčítá současné vládě, že systém v minulosti nevetovala. Hnutí ANO prosazuje, aby systém nebyl nejlépe vůbec zaveden, případně aby byl přepracován tak, aby minimalizoval negativní dopady na občany.
autor: Natálie Brožovská