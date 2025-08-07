Povolenky za miliardy? Odkývali jsme pár blbostí, pravil Marek Benda. Ale bylo to prý jinak

Evropské emisní povolenky ETS 2 mají podle odhadů výrazně zdražit vytápění a pohonné hmoty – Češi si připlatí až tisíce korun ročně. Pražský lídr hnutí ANO Karel Havlíček kritizuje vládu Petra Fialy, že zpřísnění emisního systému ETS 2 schválila, a odmítá výmluvy poslance ODS Marka Bendy, že kabinet během předsednictví EU „odkýval pár blbostí z nepozornosti“. „Bylo to cílené a nechali si za to zatleskat,“ uvádí Havlíček.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Exministr průmyslu Karel Havlíček

Za necelé tři roky by si měly české domácnosti připlatit až tisíce korun ročně navíc za vytápění a spotřebu pohonných hmot. Důvodem jsou nové emisní povolenky ETS 2, které začne Evropská unie uplatňovat od roku 2027.

Vládní představitelé v čele s premiérem Petrem Fialou rádi zdůrazňují, že celý plán Green Deal, jehož je ETS 2 součástí, byl přijat už za vlády Andreje Babiše. Podle komentátora Petra Koláře to není přesné – ve svém komentáři pro Lidovky.cz připomíná, že balíček konkrétních legislativních opatření, který tyto nové povolenky zavádí, schválil Fialův kabinet v roce 2022 během českého předsednictví EU. Tehdy za to ještě sklidil pochvalu od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Finální schválení směrnice proběhlo v dubnu 2024 na Radě EU – bez odporu z české strany. K tomu se přiznal předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, který loni na podzim v týdeníku Echo uvedl: „Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti.“ Dodal, že toho bylo moc a „uteklo jim to“.

Premiér Fiala přesto na konci června tvrdil, že se Češi nemají obávat žádných dalších nákladů. Uvedl, že pracují na tom, aby celá věc byla upravena a zrušena. Tvrdil, že se mu podařilo získat podporu kvalifikované většiny států EU pro zásadní změnu emisních povolenek.

Před pár dny de facto tato slova v debatě na CNN Prima NEWS vyvrátil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), když řekl, že žádné odložení ani zrušení povolenek Česko vyjednat nedokáže. „Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili,“ řekl Hladík.

Na tato fakta nyní zareagoval i pražský lídr hnutí ANO Karel Havlíček. Poukázal na to, že vláda nejprve celou věc bagatelizovala a pak se ji pokusila svalit na předchozí kabinet. „Nejdřív vše bagatelizují, pak se to pokoušejí hodit na nás, a když jsou usvědčeni, že to je vláda Petra Fialy, kdo stál za zelenou daní pro rodiny, tak Marek Benda přijde s tím, že prý jen v předsednictví EU odkývali pár blbostí z nepozornosti,“ pozastavuje se ve svém příspěvku na Facebooku.

Na závěr Havlíček zdůrazňuje, že rozhodně nešlo o žádné pochybení z nepozornosti. „Ne. Bylo to cílené. Nechali si za to zatleskat, a ještě 19. 12. 2022 se chlubili, že zpřísnili trh s emisními povolenkami.“

Opoziční hnutí ANO se k zavedení systému emisních povolenek ETS 2 staví dlouhodobě negativně a odmítá jeho implementaci v České republice, pokud by toto zelené opatření vedlo ke zdražení pohonných hmot a vytápění. Podle předsedy hnutí Andreje Babiše ANO systém ETS 2 nezavede, a to i v případě, že by na evropské úrovni zůstal povinný.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vyčítá současné vládě, že systém v minulosti nevetovala. Hnutí ANO prosazuje, aby systém nebyl nejlépe vůbec zaveden, případně aby byl přepracován tak, aby minimalizoval negativní dopady na občany.

autor: Natálie Brožovská

