Celní správa: Čtyři kontrolní dny, osmnáct zásahů, dva skryté sklady

Celníci při prohlídkách stánků a provozoven objevili i skryté sklady zaplněné zbožím. V tržnicích v Hatích, Potůčkách a Svatém Kříži zadrželi téměř 14 tisíc kusů padělaného zboží, jehož hodnota by v originále přesáhla 57 milionů korun. Vedle toho příslušníci odhalili více než tisíc kusů náplní do elektronických cigaret a další neznačené tabákové výrobky s odhadovaným únikem na spotřební dani 104 tisíc korun.
Ve dnech 26. července až 4. srpna 2025 se uskutečnila pod vedením Generálního ředitelství cel a ve spolupráci s celníky z brněnského a plzeňského úřadu rozsáhlá kontrolní akce FALSUM zaměřená na dodržování ochrany práv duševního vlastnictví. Během čtyř dnů provedli příslušníci 18 cílených kontrol a ve všech případech zjistili porušení zákona. Celníci se zaměřili na stánky a provozovny v příhraničních tržnicích Hatě, Potůčky a Svatý Kříž.
Celkový rozsah zadrženého zboží byl mimořádný. V tržnici v Hatích celníci zdrželi více než 10 tisíc kusů padělků, včetně 4 370 párů obuvi, 1 214 kusů parfémů a 1 041 kusů hraček, brýlí, šátků a kabelek. Celková hodnota originálních výrobků by dosáhla téměř 32 milionů korun. Dále zde zadrželi více než tisíc kusů neznačených náplní do elektronických cigaret. Únik na spotřební dani byl vyčíslen na 95 tisíc korun.
Tržnice Potůčky přinesla nález 2 372 kusů textilu, obuvi a dětských her v hodnotě 6,4 milionu korun, dále 0,5 kilogramu neznačeného tabáku, 1,4 litru neznačených náplní do elektronických cigaret a 11 litrů herbicidního přípravku.
Ve Svatém Kříži celníci zadrželi více než 1 400 kusů padělků včetně galanterie, textilu, obuvi, sluchátek a hodinek. Hodnota originálních výrobků by přesáhla 19 milionů korun.
Kontrolní akce byla mimořádně úspěšná a v letošním roce jde již o třetí významný zásah celníků, při němž se jim podařilo odhalit i dva skryté sklady. V nich se nacházely tisíce kusů padělků světoznámých značek – od textilních výrobků, obuvi a galanterie až po hodinky, sluchátka a kosmetiku.
Ochrana spotřebitelů před nekvalitními a často i zdravotně nebezpečnými výrobky je jednou z priorit celní správy. V rámci strategie boje s padělky předchází samotným kontrolám pečlivý monitoring a další taktické kroky. V některých ohledech může být současná legislativa překážkou (např. domovní prohlídky či násilný vstup), ale i přesto se celníkům v letošním roce daří efektivně kontrolovat trh.
autor: Tisková zpráva