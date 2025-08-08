Černý scénář: Ukrajina se zhroutí, Západ se rozhádá. Kvůli Trumpovi

Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
„Toto je ruská válka, ruská agrese a je to Rusko, které musí souhlasit s příměřím a zapojit se do skutečné diplomacie, která může zaručit mír. Ukrajina má jednoznačnou podporu a já jsem za to vděčný všem partnerům. Všichni se shodují, že ruská válka proti Ukrajině je válkou v Evropě a proti Evropě. Proto musí mít hlas Evropy v těchto procesech váhu. Plánujeme určitá setkání na kontinentu,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti X.
Poděkoval Donaldu Trumpovi za to, že se tak důrazně zasazuje o dosažení míru. A na všechny partnery Ukrajiny však také apeloval, že musejí pečlivě vážit každý krok.
Today is the day of many talks and consultations with our partners.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 7, 2025
Everyone understands who must take steps to end this war. This is Russia's war, Russia's aggression, and it is Russia that must agree to a ceasefire and engage in real diplomacy that can guarantee peace.… pic.twitter.com/oAQJ0CpC0l
„Nabídka summitu s Trumpem se rovná odměně Putinovi, aniž by na oplátku dostal cokoli.“ To podle něj vyvolalo v Rusku „dojem, že se vymaňuje z izolace a hovoří na rovném základě“. Poznamenal, že Kreml „bude i nadále natahovat čas a samotný fakt schůzek bude používat jako důkaz otevřenosti jednáním bez jakýchkoli ústupků“.
Agentura Reuters se ptala Ukrajinců přímo v ulicích Kyjeva a chtěla vědět, co vlastně od blížících se jednání Trumpa s Putinem očekávají.
„Neočekávám žádná pozitiva,“ řekl Mychajlo Kryštal, 55letý herec.
„Proč by měl (Putin) ukončit tuto válku? Má na dosah ruky spoustu lidí ochotných zemřít za něj nebo za nějaké prchavé myšlenky vytvořené v Rusku. To všechno jsou jakési hry,“ shrnul názor nemalé části ukrajinské populace.
Na sociálních sítí také zaznělo, že Rusové budou rozhovory protahovat, aby oddálili zpřísnění sankcí, případně aby dosáhli jejich zmírnění. A všechno bude předvedeno médiím coby velké diplomatické divadlo.
„Nejde o žádný vážný pokus o vyřešení krize. Očekávám, že Trump bude muset nakonec uplatnit to, čím pohrozil (pokud nějaká významná událost jinde nezaujme plnou pozornost americké politické třídy), ale jak už to tak bývá, čím větší je zpoždění, tím horší je účinek,“ zaznělo na sociálních sítích s narážkou na to, že Trump nakonec bude muset uplatnit sankce, kterými hrozil ještě před pár desítkami hodin.
My general take on the 'diplomacy-coaster' is that it all feels incredibly fake.— Baron of the Taiga (@baronitaigas) August 8, 2025
Russia of course has every interest in delaying further punitive measures against its economy, but Trump also seems to not really want to apply them either.
Podle komentátora americké zpravodajské stanice CNN Nicka Patona Walshe existuje v podstatě 5 scénářů, co by se mohlo stát.
Pak je tu druhá možnost.
„Účastníci rozhovorů by se mohli dohodnout na dalších rozhovorech, které by zafixovaly ruské zisky s příchodem zimy a doslova vojensky zmrazily frontové linie, asi tak v říjnu. Putin by do té doby mohl dobýt východní města Pokrovsk, Kostjantinivku a Kupjansk, což by mu poskytlo solidní pozici k přežití zimy a přeskupení sil. Rusko pak může v roce 2026 znovu vyrazit do útoku, nebo použít diplomacii k trvalému upevnění těchto zisků,“ napsal komentátor.
Třetí možností může být, že Ukrajinci s pomocí EU a USA budou delší čas odolávat ruskému tlaku, až i Rusko dospěje k názoru, že je válkou příliš vyčerpáno a začne reálně jednat o ukončení války. Ale podle Nicka Patona Walshe by tento scénář zabral ještě hodně času. Může jít i o léta.
Čtvrtý scénář Nick Paton Walsh nazval Katastrofa pro Ukrajinu a NATO.
V tomto scénáři Trump po jednání s Putinem vzkáže Ukrajině, že od ní dává ruce pryč, ať se brání, jak umí. EU si v tomto scénáři řekne, že Ukrajince i tak podpoří, protože je pořád lepší, když se bojuje na Ukrajině, než aby ruské drony a rakety ohrožovaly přímo členské státy EU, ale evropští politici nedokážou zmobilizovat dost sil, dost pomoci, Ukrajina se zhroutí a Západ se do krve rozhádá. „Putin postupuje vpřed. NATO nedokáže jednotně reagovat. To je noční můra Evropy a je to už konec suverénní Ukrajiny,“ shrnul komentátor čtvrtý scénář.
Poslední možností je, že se zopakuje sovětský scénář z Afghánistánu, kde se sovětské ozbrojené síly vyčerpaly, a nakonec se stáhly. Oslabení pozice Ruska by mohlo v konečném důsledku vést, že i Čína a další partneři budou na Rusko hledět jinak a budou si držet větší odstup.
autor: Miloš Polák
