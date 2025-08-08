Černý scénář: Ukrajina se zhroutí, Západ se rozhádá. Kvůli Trumpovi

08.08.2025 7:50

Ještě před pár desítkami hodin to vypadalo, že americký prezident Donald Trump uvalí na Rusko další přísné sankce. Teď to spíš vypadá na dvoustranná jednání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. A Ukrajinci bijí na poplach. Od očekávaného jednání prezidentů neočekávají nic. CNN varovala, že celý proces může skončit např. i katastrofu pro Ukrajinu a celé NATO.

Černý scénář: Ukrajina se zhroutí, Západ se rozhádá. Kvůli Trumpovi
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Schůzka 47. prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina by mohla proběhnout za pár dní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hlasitě volá po tom, aby se do debat o ukončení války zapojila i Evropa.

„Toto je ruská válka, ruská agrese a je to Rusko, které musí souhlasit s příměřím a zapojit se do skutečné diplomacie, která může zaručit mír. Ukrajina má jednoznačnou podporu a já jsem za to vděčný všem partnerům. Všichni se shodují, že ruská válka proti Ukrajině je válkou v Evropě a proti Evropě. Proto musí mít hlas Evropy v těchto procesech váhu. Plánujeme určitá setkání na kontinentu,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti X.

Poděkoval Donaldu Trumpovi za to, že se tak důrazně zasazuje o dosažení míru. A na všechny partnery Ukrajiny však také apeloval, že musejí pečlivě vážit každý krok.  

 

 

Mykola Bielieskov z Národního institutu pro strategická studia v Kyjevě podle agentury Reuters varoval, že nabídka setkání je vlastně pro Putina milou odměnou, kterou dostal, aniž by poskytl cokoli na oplátku, protože to vyvolává dojem, že Rusko je standardní zahraniční partner a že Donald Trup bude s válčícím agresorem jednat jako rovný s rovným.

„Nabídka summitu s Trumpem se rovná odměně Putinovi, aniž by na oplátku dostal cokoli.“ To podle něj vyvolalo v Rusku „dojem, že se vymaňuje z izolace a hovoří na rovném základě“. Poznamenal, že Kreml „bude i nadále natahovat čas a samotný fakt schůzek bude používat jako důkaz otevřenosti jednáním bez jakýchkoli ústupků“.

Agentura Reuters se ptala Ukrajinců přímo v ulicích Kyjeva a chtěla vědět, co vlastně od blížících se jednání Trumpa s Putinem očekávají.

„Neočekávám žádná pozitiva,“ řekl Mychajlo Kryštal, 55letý herec.

„Proč by měl (Putin) ukončit tuto válku? Má na dosah ruky spoustu lidí ochotných zemřít za něj nebo za nějaké prchavé myšlenky vytvořené v Rusku. To všechno jsou jakési hry,“ shrnul názor nemalé části ukrajinské populace.  

Na sociálních sítí také zaznělo, že Rusové budou rozhovory protahovat, aby oddálili zpřísnění sankcí, případně aby dosáhli jejich zmírnění. A všechno bude předvedeno médiím coby velké diplomatické divadlo.

„Nejde o žádný vážný pokus o vyřešení krize. Očekávám, že Trump bude muset nakonec uplatnit to, čím pohrozil (pokud nějaká významná událost jinde nezaujme plnou pozornost americké politické třídy), ale jak už to tak bývá, čím větší je zpoždění, tím horší je účinek,“ zaznělo na sociálních sítích s narážkou na to, že Trump nakonec bude muset uplatnit sankce, kterými hrozil ještě před pár desítkami hodin.

 

 

Podle komentátora americké zpravodajské stanice CNN Nicka Patona Walshe existuje v podstatě 5 scénářů, co by se mohlo stát.

Jednou z možností prý je, že Putin kývne na okamžité příměří. Nick Paton Walsh to však považuje za vysoce nepravděpodobné.

Pak je tu druhá možnost.

„Účastníci rozhovorů by se mohli dohodnout na dalších rozhovorech, které by zafixovaly ruské zisky s příchodem zimy a doslova vojensky zmrazily frontové linie, asi tak v říjnu. Putin by do té doby mohl dobýt východní města Pokrovsk, Kostjantinivku a Kupjansk, což by mu poskytlo solidní pozici k přežití zimy a přeskupení sil. Rusko pak může v roce 2026 znovu vyrazit do útoku, nebo použít diplomacii k trvalému upevnění těchto zisků,“ napsal komentátor.

Třetí možností může být, že Ukrajinci s pomocí EU a USA budou delší čas odolávat ruskému tlaku, až i Rusko dospěje k názoru, že je válkou příliš vyčerpáno a začne reálně jednat o ukončení války. Ale podle Nicka Patona Walshe by tento scénář zabral ještě hodně času. Může jít i o léta.

Čtvrtý scénář Nick Paton Walsh nazval Katastrofa pro Ukrajinu a NATO.

V tomto scénáři Trump po jednání s Putinem vzkáže Ukrajině, že od ní dává ruce pryč, ať se brání, jak umí. EU si v tomto scénáři řekne, že Ukrajince i tak podpoří, protože je pořád lepší, když se bojuje na Ukrajině, než aby ruské drony a rakety ohrožovaly přímo členské státy EU, ale evropští politici nedokážou zmobilizovat dost sil, dost pomoci, Ukrajina se zhroutí a Západ se do krve rozhádá. „Putin postupuje vpřed. NATO nedokáže jednotně reagovat. To je noční můra Evropy a je to už konec suverénní Ukrajiny,“ shrnul komentátor čtvrtý scénář.

Poslední možností je, že se zopakuje sovětský scénář z Afghánistánu, kde se sovětské ozbrojené síly vyčerpaly, a nakonec se stáhly. Oslabení pozice Ruska by mohlo v konečném důsledku vést, že i Čína a další partneři budou na Rusko hledět jinak a budou si držet větší odstup.

Psali jsme:

Zelenskyj po telefonu s Merzem: Je čas ukončit válku
„Válka musí skončit.“ Ale Rusko ví své
Vidlák dorazil Jana Hrušínského slovy o Palachovi
Trump posílá svého muže do Kremlu. Těsně před vypršením ultimáta

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/08/07/europe/analysis-how-russia-ukraine-war-ends-latam-intl

https://t.co/oAQJ0CpC0l

https://twitter.com/baronitaigas/status/1953674108698247497?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1953534727228359006?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-trump-putin-meet-soon-ukraine-seeks-role-europe-2025-08-07/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

