ČEZ dokončuje další kolo geologického průzkumu lokality pro malý modulární reaktor

Jaké je složení hornin v místě, kde bude v budoucnu stát malý modulární reaktor? Nakolik jsou celistvé? To je příklad otázek, na které přinese odpověď probíhající geologický průzkum v jihozápadním okraji areálu stávající jaderné elektrárny. Během měsíce zde geologové provedli celkem devět průzkumných jádrových vrtů do hloubky od 50 do 200 metrů. V tvrdém podloží přitom postupovali rychlostí necelé dva metry za hodinu.
„Používáme jádrovou vrtnou soupravu s diamantovou korunkou, což je nejtvrdší přírodní materiál. Díky tomu jsme schopni odebrat vrtné jádro i z velmi pevných hornin. V tomto konkrétním příkladě jde o pararulu, která patří mezi tvrdé horniny,“ vysvětlil odpovědný geolog Jakub Opršal.
Cílem geologického průzkumu je zpřesnit údaje o geologickém prostředí. Z vrtného jádra geologové odeberou vzorky, které následně podrobí zkouškám. Během nich například zjišťují pevnost, objemovou hmotnost a dalších fyzikálně-mechanické parametry hornin. Veškeré odvrtané jádro umísťovali do dřevěných krabic a odváželi k uložení. Jde přitom už o několikátý průzkum, který ČEZ v temelínské lokalitě provádí.
„Geologicky jde o velmi zmapovanou lokalitu, vhodnou pro jadernou energetiku. Průzkumy prováděli pracovníci už v 80. letech před stavbou prvního a druhého temelínského bloku. Další průzkumy byly v souvislosti s přípravou třetího a čtvrtého bloku. V případě modulárního reaktoru jde o druhý průzkum, další ještě budou následovat,“ uvedla Silvana Jirotková, ředitelka útvaru rozvoj SMR v ČEZ.
První průzkum vázaný na přípravu malého modulární reaktoru zde odborníci provedli už před třemi lety. Tehdy šlo čtyři vrty a do hloubky třiceti metrů. Výsledky dosud posledního průzkumu využije ČEZ v žádosti o povolení k umístění stavby, kterou chce jadernému dozoru předat během příštího roku. Povinnost provést průzkumu totiž energetikům ukládá Atomový zákon.
V Temelíně již začal důkladný povolovací proces, který je pro takto významnou stavbu potřeba. Úspěšně se podařilo dokončit nezbytnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a v současnosti probíhá posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). ČEZ již získal závěry zjišťovacího řízení a v průběhu příštího roku chce podat samotnou Dokumentaci EIA.
Česká energetická společnost ČEZ získala v letošním roce podíl v britském vývojáři malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR formou kapitálového vstupu. Díky investici se ČEZ stal strategickým minoritním akcionářem a získal ve společnosti RR SMR přibližně 20% podíl. Kromě České republiky uspěl Rolls-Royce SMR také na britském trhu. Britská vládní organizace Great British Nuclear (GBN) vybrala společnost Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR) ve Velké Británii a má tak příležitost postavit první tři malé modulární reaktory ve Velké Británii. Rozhodnutí GBN je významné i pro Českou republiku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva