ČEZ dokončuje další kolo geologického průzkumu lokality pro malý modulární reaktor

07.08.2025 13:34 | Tisková zpráva

Další kolo geologických vrtů v těchto dnech dokončují odborníci v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. Výsledky náročného průzkumu využije ČEZ v žádosti o povolení k umístění malého modulárního reaktoru (SMR). Tu by chtěli energetici Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost předat během příštího roku. První SMR v České republice by měl vzniknout právě v sousedství temelínské jaderné elektrárny.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Jaké je složení hornin v místě, kde bude v budoucnu stát malý modulární reaktor? Nakolik jsou celistvé? To je příklad otázek, na které přinese odpověď probíhající geologický průzkum v jihozápadním okraji areálu stávající jaderné elektrárny. Během měsíce zde geologové provedli celkem devět průzkumných jádrových vrtů do hloubky od 50 do 200 metrů. V tvrdém podloží přitom postupovali rychlostí necelé dva metry za hodinu.

„Používáme jádrovou vrtnou soupravu s diamantovou korunkou, což je nejtvrdší přírodní materiál. Díky tomu jsme schopni odebrat vrtné jádro i z velmi pevných hornin. V tomto konkrétním příkladě jde o pararulu, která patří mezi tvrdé horniny,“ vysvětlil odpovědný geolog Jakub Opršal.

Cílem geologického průzkumu je zpřesnit údaje o geologickém prostředí. Z vrtného jádra geologové odeberou vzorky, které následně podrobí zkouškám. Během nich například zjišťují pevnost, objemovou hmotnost a dalších fyzikálně-mechanické parametry hornin. Veškeré odvrtané jádro umísťovali do dřevěných krabic a odváželi k uložení. Jde přitom už o několikátý průzkum, který ČEZ v temelínské lokalitě provádí.

„Geologicky jde o velmi zmapovanou lokalitu, vhodnou pro jadernou energetiku. Průzkumy prováděli pracovníci už v 80. letech před stavbou prvního a druhého temelínského bloku. Další průzkumy byly v souvislosti s přípravou třetího a čtvrtého bloku. V případě modulárního reaktoru jde o druhý průzkum, další ještě budou následovat,“ uvedla Silvana Jirotková, ředitelka útvaru rozvoj SMR v ČEZ.

První průzkum vázaný na přípravu malého modulární reaktoru zde odborníci provedli už před třemi lety. Tehdy šlo čtyři vrty a do hloubky třiceti metrů. Výsledky dosud posledního průzkumu využije ČEZ v žádosti o povolení k umístění stavby, kterou chce jadernému dozoru předat během příštího roku. Povinnost provést průzkumu totiž energetikům ukládá Atomový zákon.

V Temelíně již začal důkladný povolovací proces, který je pro takto významnou stavbu potřeba. Úspěšně se podařilo dokončit nezbytnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a v současnosti probíhá posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). ČEZ již získal závěry zjišťovacího řízení a v průběhu příštího roku chce podat samotnou Dokumentaci EIA.

Česká energetická společnost ČEZ získala v letošním roce podíl v britském vývojáři malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR formou kapitálového vstupu. Díky investici se ČEZ stal strategickým minoritním akcionářem a získal ve společnosti RR SMR přibližně 20% podíl. Kromě České republiky uspěl Rolls-Royce SMR také na britském trhu. Britská vládní organizace Great British Nuclear (GBN) vybrala společnost Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR) ve Velké Británii a má tak příležitost postavit první tři malé modulární reaktory ve Velké Británii. Rozhodnutí GBN je významné i pro Českou republiku.

autor: Tisková zpráva

