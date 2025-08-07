Vězeňská služba: Příslušníci Věznice Heřmanice obdrželi medaili za statečnost

K události došlo 20. června 2025 v brzkých ranních hodinách přímo před areálem Věznice Heřmanice, kde oba příslušníci vykonávali službu na strážním stanovišti. Stali se svědky vážné dopravní nehody, kdy osobní automobil srazil chodkyni na přechodu pro chodce.
Příslušníci okamžitě informovali operační středisko věznice a následně poskytli první pomoc jak zraněné chodkyni, tak i řidičce vozidla, přičemž u chodkyně zajistili základní životní funkce až do příjezdu záchranných složek, kterým obě osoby předali do péče.
Pohotová reakce obou příslušníků, odvaha a schopnost jednat ve stresové situaci si právem zaslouží uznání v podobě medaile za statečnost.
autor: Tisková zpráva