ČEZ: Zájem o bezemisní elektřinu roste, jak o zelenou, tak o jadernou

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Myslíte, že je trápí nepřipoutaný Rakušan. Mě je to třeba jedno, zajímá-li vás můj názor. On hazarduje se svým životem. Stejně tak mě unavuje téma antibabiš. Myslíte, že je reálné, že byste do budoucna s nějakou z vládních stran mohli najít shodu a třeba i spolupracovat pro lidi? Co třeba postavit d...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.