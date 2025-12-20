ČSÚ: Růst české ekonomiky vlivem aktivní bilance zahraničního obchodu zrychlil

Oživení části investiční aktivity se promítlo do rozvoje ve stavebnictví. Zlepšily se rovněž výsledky v řadě odvětví služeb. Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí 2025 zvýšil mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně o 2,8 %.
„Mezičtvrtletní zlepšení výkonu české ekonomiky bylo podpořeno zejména bilancí zahraničního obchodu. Mírně rostly také investice. Růst spotřeby domácností ve 3. čtvrtletí zmírnil, ačkoli silný růst reálných výdělků přetrval. Oživení investiční aktivity souviselo hlavně se stavebnictvím, kterému se letos daří. Kromě toho byly dobré výsledky zaznamenány i v řadě odvětví služeb, zatímco průmysl stagnoval,“ říká Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.
Mezičtvrtletní zlepšení přebytku bilance zahraničního obchodu souviselo se zastavením růstu dovozu a posílením přírůstku exportu na 1,0 %. Mírný mezičtvrtletní i meziroční růst investiční aktivity podpořily výdaje na ostatní budovy a stavby i obydlí.
Hrubá přidaná hodnota (HPH) ve 3. čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 %. Nejvyšší přírůstek HPH byl zaznamenán ve stavebnictví, dařilo se také peněžnictví a pojišťovnictví a informačním a komunikačním činnostem. Mírný růst pokračoval také ve službách zaměřených na podniky seskupené v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech. Průmysl jako celek pokračoval v mezičtvrtletní stagnaci, ačkoli samotný zpracovatelský průmysl velmi mírně rostl. Meziročně se HPH zvýšila o 2,8 %, k růstu přispívala všechna hlavní odvětví – nejvíce uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství a také dynamicky se rozvíjející stavebnictví a informační a komunikační činnosti.
Spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,5 % a mezičtvrtletně o 0,6 %. Mírně zvolňoval meziroční růst cen potravin a nealkoholických nápojů, ale stabilně se zvyšovaly ceny bydlení a energií. Nadále silně rostly ceny v oddílech rekreace a kultura a stravování a ubytování. Meziročně klesly jen ceny dopravy a odívání a obuvi.
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,1 % na 48 295 korun. Reálně se zvýšila o 4,5 % a stejně jako v předchozích letošních čtvrtletích rostla ve všech hlavních odvětvích. Sezónně očištěná průměrná mzda byla nominálně mezičtvrtletně vyšší o 1,7 %. Celková zaměstnanost ve 3. čtvrtletí se zvýšila mezičtvrtletně o 0,1 % a meziročně o 1,0 %. V obou případech patřilo k nejdynamičtějším odvětvím stavebnictví.
Další detaily přináší aktuální analýza Vývoj ekonomiky ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2025 ZDE.
