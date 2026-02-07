„Neorientovaní, nevzdělaní.“ Knížák srazil herce hájící Pavla

Minulou neděli se v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí konala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou svolal spolek Milion chvilek.
Podle odhadů se shromáždění zúčastnilo 80–90 tisíc lidí. Petici „Stojíme za prezidentem“ podepsalo přes 700 tisíc občanů. Akce se konaly i v dalších městech. Demonstrace by měly mít pokračování. Na 15. února se plánují další setkání v desítkách obcí po celé republice. Pokud petice dosáhne milionu podpisů, spolek svolá velkou manifestaci na pražské Letné.
Kdo je vinen současnou situací?
Na nedělní demonstraci vystoupila řada známých osobností z uměleckého světa. Mezi nimi se objevili herci Hynek Čermák, Jitka Čvančarová, Sarah Haváčová nebo moderátor Aleš Cibulka.
Postavili se za bolševického lampasáka
K situaci se vyjádřil také výtvarník a hudebník, bývalý rektor AVU Milan Knížák. „Současnost přinesla novou sociální vrstvu tzv. VIP. V drtivé většině se jedná o lidi, kteří se objevují v médiích, tedy herci a zpěváci. Je směšné, jak se média dotazují těchto nepříliš orientovaných a často i nevzdělaných jedinců, na otázky lomcující světem. U nás se armáda herců postavila za bolševického lampasáka Petra Pavla a buduje jeho image pro znovuzvolení prezidentem. Není divu, starší herci, kteří působili za komunistického totalitního režimu, byli téměř všichni nějak spojeni s režimem. Buď dokonalou autocenzurou nebo posloucháním nařízení či přímou spoluprací s StB. Asi proto necítí pomalý návrat do starých časů,“ uvedl Knížák.
Domnívá se, že Petr Pavel, oproti Andreji Babišovi, který byl jeho sokem ve volbách, působil solidněji hlavně asi proto, že ho téměř nikdo neznal. „Ukazuje se stále víc a víc, že je to člověk, kterého poznamenala aktivní služba komunistickému režimu. Z posledních událostí je zřejmá nízkost jeho povahy. Je to zbabělý udavač, který by měl z prezidentského trůnu co nejdříve zmizet, ale české ‚velmi důležité osoby‘ z něj dělají modlu. Třeba jim připne v říjnu metál,“ zamýšlí se výtvarník.
Kde prezident byl? Nenavštívil „strýčka“?
Podivuje se tomu, že prezident Petr Pavel se uprostřed sporu s vládou rozjel na neohlášenou dovolenou. „Nejenže je to něco neobvyklého v našich politických dějinách, hlavně mě udivuje, že se nikdo neptá, kde prezident opravdu byl? Objevily se fotografie, které mají doložit jeho bytí v levném hotelu, ale prý pocházejí z roku 2024,“ podivuje se Knížák.
Zdůrazňuje, že prezident není soukromník, který si může dělat co chce.
„Je to člověk, který symbolizuje náš stát, má velkou důvěru, a proto také zodpovědnost. To, že se postavil za jednu část společnosti, kterou povzbuzuje a adoruje, je neslýchané. Něco takového je novum v naší politice a zcela proti duchu parlamentní demokracie. Kladu si znovu otázku: Kde byl PP? Nenavštívil náhodou nějakého strýčka z NATO nebo EU? To bych považoval za zradu, za podvod na nás všech. Prezident i dav mlčí… Je mi líto Petra Macinky, který se dostal do kleští. Z jedné strany podlý Babiš, který potřebuje Motoristy k tomu, aby hlasovali proti jeho vydání k trestnímu stíhání, a na druhé straně zavilý PP, který porušuje demokratické zvyklosti a chová se jako trucovitý kluk. Takový člověk nemá právo stát v čele našeho státu,“ vyjádřil se Milan Knížák.
