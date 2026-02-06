Celní správa: Celníci úspěšně vybírají nedoplatky v terénu

Nedoplatky, odvody, peněžité tresty a jiná peněžitá plnění vybírají a vymáhají celní úřady v rámci tzv. dělené správy již 20 let. Jako obecnému správci daně mu je předává k vybrání či vymáhání celá řada státních institucí včetně Policie ČR, ČOI, SZPI, ÚOHS, soudů i obcí. Od prvotního vyrozumění o nedoplatku mohou celní úřady využít exekuce na bankovní účty, srážky ze mzdy, zástavní právo na majetek, mobiliární exekuci až po dražby za účelem získání peněžních prostředků pro úhradu příslušného dluhu.
Jako velmi efektivní se ukázal výběr některých nedoplatků v rámci kontrol vozidel mobilními hlídkami. Dlužné částky lze uhradit hotově nebo platební kartou. Kromě zadržení registrační značky nebo přiložení „botičky“ mohou celníci nově zadržet i přepravované zboží. Většina dlužníků pak raději příslušnou částku uhradí.
Za loňský rok tak celníci na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina vybrali částku téměř pět a půl milionu korun. Jednalo se celkem o 1 873 případů. V rámci celé republiky to bylo přibližně 26 milionů korun – ZDE. V lednu letošního roku to již bylo 165 případů v celkové výši 780 000 korun. Přibližně 70 % dlužníků tvoří zahraniční řidiči a společnosti.
