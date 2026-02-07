Petice za Macinku nabírá na síle. Za jeden týden téměř 30 tisíc

V souvislosti s pokračujícím politickým sporem mezi prezidentem Petrem Pavlem a vicepremiérem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) lidé podepisují petici na podporu člena Babišovy vlády.
„Stojíme za Macinkou, protože respekt k Ústavě není volitelný. Prezident nemůže ignorovat vůli lidí ani přepisovat pravidla podle sebe. Občané ve svobodných volbách jasně rozhodli – zvolili novou vládu a očekávají, že jejich hlas bude respektován,“ píše se v úvodu petice.
Za jeden týden petice posbírala 26.500 podpisů. K podpoře petice se veřejně přihlásila například Ivana Turková, zastupitelka Ústeckého kraje a města Litvínova. „Podepsáno. Prosím, udělejte totéž,“ vyzvala na Facebooku.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Petice s názvem „Stojíme za Macinkou!“ je dostupná na platformě Petice.com a reaguje na obvinění z vydírání, které prezident Pavel vznesl vůči Macinkovi kvůli sporu o jmenování poslance Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Odezvu nachází především v částech veřejnosti kritických vůči Hradu a zdůrazňujících nutnost respektu k výsledkům parlamentních voleb.
Mgr. Petr Macinka
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
- BPP
- Profil není převzatý, články vkládá redakce.
- prezident České republiky
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.