Petice za Macinku nabírá na síle. Za jeden týden téměř 30 tisíc

07.02.2026 8:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Petice „Stojíme za Macinkou!“ sbírá podpisy. Signatáři upozorňují, že hlava státu nemůže ignorovat vůli lidí ani přepisovat pravidla podle sebe. Občané ve svobodných volbách jasně rozhodli – zvolili novou vládu a očekávají, že jejich hlas bude respektován. Petice reaguje na spor vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem.

Petice za Macinku nabírá na síle. Za jeden týden téměř 30 tisíc
Foto: ČT24
Popisek: Petr Macinka

V souvislosti s pokračujícím politickým sporem mezi prezidentem Petrem Pavlem a vicepremiérem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) lidé podepisují petici na podporu člena Babišovy vlády. 

„Stojíme za Macinkou, protože respekt k Ústavě není volitelný. Prezident nemůže ignorovat vůli lidí ani přepisovat pravidla podle sebe. Občané ve svobodných volbách jasně rozhodli – zvolili novou vládu a očekávají, že jejich hlas bude respektován,“ píše se v úvodu petice.

Za jeden týden petice posbírala 26.500 podpisů. K podpoře petice se veřejně přihlásila například Ivana Turková, zastupitelka Ústeckého kraje a města Litvínova. „Podepsáno. Prosím, udělejte totéž,“ vyzvala na Facebooku.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 48289 lidí
Dále napsala: „Ptali se na důvod podpisu (není to povinné). Tak tady ho stručně mají: Jsme právním státem, kde se mají dodržovat zákony a Ústava ČR. To by mělo platit také a především pro nejvyššího ústavního činitele jakým je prezident!!! Prezident by měl navíc jednat přímo se jmenovaným ministrem Petrem Macinkou, nikoliv prostřednictvím zbrojního lobbisty a úředníka, který není ani zaměstnancem Hradu!!!“

Petice s názvem „Stojíme za Macinkou!“ je dostupná na platformě Petice.com a reaguje na obvinění z vydírání, které prezident Pavel vznesl vůči Macinkovi kvůli sporu o jmenování poslance Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Odezvu nachází především v částech veřejnosti kritických vůči Hradu a zdůrazňujících nutnost respektu k výsledkům parlamentních voleb.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdroje:

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte s tvrzením, že hlava státu nemůže ignorovat vůli lidí ani přepisovat pravidla podle sebe?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
