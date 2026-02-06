„Ostrava není Praha.“ Vypískaný Pavel má dohru

Ukončením těžby černého uhlí na Ostravsku končí dlouhá éra, která trvala čtvrt tisíciletí. Celé generace horníků obětovaly této těžké a důležité práci své pracovní síly, mnohdy i zdraví či životy. To všechno skončilo a horníci si den, kdy z dolů vyjely poslední vozíky s černým zlatem, připomněli i na speciálním setkání.
Na akci vystoupila řada řečníků a organizátoři pustili i nahraný video pozdrav od prezidenta Petra Pavla. Ten se ale se zlou potázal. Během promítaného proslovu hlavy státu zněl hlasitý pískot, pokřik a místy i jadrná slova.
ParlamentníListy.cz požádaly politiky napříč stranami, aby se nad událostí zamysleli a uvedli, co z této situace vyvozují.
„Pan prezident opakovaně sliboval, že bude spojovat společnost. Nyní se otevřeně přihlásil k opozičnímu táboru a stal se jeho neformální hlavou. Možná toto vyhranění vedlo zklamané horníky k projevům nesouhlasu,” konstatoval předseda sněmovního zahraničního výboru za hnutí ANO Radek Vondráček.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský hovoří o chybě Hradu. „Vůbec nic. Byla to pouze naprosto hrubá chyba jeho spolupracovníků, kteří dostatečně nevyhodnotili atmosféru na Karvinsku,” uvedl.
„Jsem přesvědčený, že zavírání dolů je důsledkem nedomyšlené energetické koncepce a dotýká se jak našeho národního hospodářství, tak individuální ekonomické situace lidí na Ostravsku. A proto se nedivím negativním reakcím horníků, protože juchání nad rušením nebo dokonce zatopením dolů, je musí logicky iritovat,” reagoval na dotaz senátor Zdeněk Hraba.
Podle šéfky KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné je důvod zřejmý. „Prezident vykládal horníkům, že si váží jejich práce, ale politicky to táhne jak na evropské tak centrální úrovni s těmi, kteří systematicky likvidují hornictví, hutnictví i ocelářství, tak nemohl čekat nic jiného. Možná by bylo lepší, kdyby mlčel. I když u prezidenta už jsem si zvykla, že je schopen popřít i vlastní odraz v zrcadle,” sdělila Konečná.
„Nejsem nějak velký fanoušek prezidenta Petra Pavla, ale myslím si, že v tomhle konkrétním případě udělal správnou věc. Horníci na Ostravsku odváděli po desítky let těžkou a nebezpečnou práci a poděkování za ni je na místě, bez ohledu na politické sympatie. To, že tam byly emoce, pískot a ostrá slova, chápu, lidé mají strach o práci a budoucnost regionu. Ale základní lidský respekt by měl fungovat na obě strany. Poděkování za poctivou práci není slabost ani politikaření, to je prostě slušnost,” myslí si šéf Přísahy a senátor Robert Šlachta.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová říká, že není složité se dobrat k důvodu, proč horníci pískali. „Za prvé - Praha není Česká republika, a už vůbec ne Morava. Za druhé - na horníky neplatí žádné líbivé fráze, to jsou tvrdí chlapi, žádní herci. A za třetí prezident, který je od 1. února definitivně reprezentant dnešní opozice, a tím oné zmatečné zelené politiky, která jim vzala práci, se nemůže divit, že ho nechtějí ani vidět, ani slyšet. Petr Pavel u nich prostě skončil… A ke Stonavě - doufám, že těžbu ještě jednou obnovíme,” odpověděla na otázku redakce.
Stručnou a jasnou odpověď nabízí poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Jaký je důvod pískotu podle něho? „Že Ostrava není Praha a havíř není nebinárni studentko genderových věd,” napsal poslanec.
„Ukazuje se, že lidé používající ke své práci nejenom mozek, ale i ruce mají vyšší IQ než loutkovidiči ( Kolář, Dobrovský, Pehe, Aspeňáci a manipulátoři z Milionu chvilek pro demagogií a debilitu... pozor to je lékařská diagnóza, ne nadávka). Osobně si myslím, že těžba neměla být ukončena, koksovatelné uhlí budeme potřebovat. Jo, a snad se příští volby prezidenta povedou a tento posluhovač Bruselu, Berlína a korupčníků z Kyjeva, válečných štváčů a zbrojařů bude vyměněn,” sděluje poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Své vysvětlení má i šéfka Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová. „Vypískání Petra Pavla na Ostravsku nejen mně, ale určitě také mnoha dalším pamětníkům, ponejvíce připomnělo vypískání Miroslav Štěpána, tehdejšího šéfa pražské KSČ, v listopadu 1989 v ČKD ve Vysočanech. Mám ráda lidová rčení a často je připomínám. Jedno mě napadá i tentokrát: Vox populi, vox dei! Hlas lidu, hlas boží!” řekla redakci serveru ParlamentníListy.cz.
