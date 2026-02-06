Zwyrtek Hamplová: To, co se nehodilo, Česká televize vystřihla

07.02.2026 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reportování České televizi o dění na Ostravsku stran přijetí či nepřijetí jednotlivých politiků.

Zwyrtek Hamplová: To, co se nehodilo, Česká televize vystřihla
Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Stonava byla upřímná. Česká televize nikoli.

Prezident Petr Pavel byl horníky ve Stonavě při svém hezky napsaném děkovném videoprojevu hlasitě vypískán. Filipu Turkovi se naopak tleskalo, na místě byl také premiér Andrej Babiš a ministr Aleš Juchelka. Diváci České televize se ale ve zpravodajství dozvěděli jen tu uhlazenou, vyselektovanou část. Ta, která se nehodila (pískot a přijetí vládních politiků), byla “vystřihnuta”… Ano, Česká televize je veřejnoprávní. Ne, Česká televize uť dávno nevysílá jako veřejnoprávní. Ano, Českou televizi platíte svými poplatky. Ne, Česká televize se nechová podle toho. Neslouží “lidu”, jak by měla, ale pouze “některému lidu”, ovšem za peníze všech. Někdo si nám “naši” Českou televizi zkrátka tak trochu “zprivatizoval”.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
  • NEZ
  • senátorka

