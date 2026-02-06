Opltová (STAN): Rusko se dlouhodobě připravuje na konflikt s Evropou

V rámci konference České priority v evropské politice 2026 jsem přijala pozvání do debaty Bezpečná Evropa
Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost. Naším úkolem je budovat silný a důvěryhodný evropský pilíř NATO, být spolehlivým partnerem a závazky nejen slibovat, ale skutečně je plnit.
Obrana České republiky stojí na pevném ukotvení v NATO, na silné Evropě a na transatlantické spolupráci se Spojenými státy. Čas je dnes tou nejcennější komoditou, kterou máme — a nesmíme ho promarnit
Zároveň nesmíme zavírat oči před realitou.
Rusko se dlouhodobě připravuje na konflikt s Evropou a systematicky nás testuje — od dronových útoků, přes dezinformace, které stále více rozdělují naši společnost, až po narůstající kybernetické útoky na naši infrastrukturu a instituce.
Bezpečnost není abstraktní pojem. Je to každodenní úkol a společná odpovědnost.
