Opltová (STAN): Rusko se dlouhodobě připravuje na konflikt s Evropou

06.02.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bezpečnosti.

Foto: STAN
Popisek: Michaela Opltová

V rámci konference České priority v evropské politice 2026 jsem přijala pozvání do debaty Bezpečná Evropa

Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost. Naším úkolem je budovat silný a důvěryhodný evropský pilíř NATO, být spolehlivým partnerem a závazky nejen slibovat, ale skutečně je plnit.

Obrana České republiky stojí na pevném ukotvení v NATO, na silné Evropě a na transatlantické spolupráci se Spojenými státy. Čas je dnes tou nejcennější komoditou, kterou máme — a nesmíme ho promarnit

Zároveň nesmíme zavírat oči před realitou.

Rusko se dlouhodobě připravuje na konflikt s Evropou a systematicky nás testuje — od dronových útoků, přes dezinformace, které stále více rozdělují naši společnost, až po narůstající kybernetické útoky na naši infrastrukturu a instituce.

Bezpečnost není abstraktní pojem. Je to každodenní úkol a společná odpovědnost.

Ing. Michaela Opltová

  • STAN
  • poslankyně
