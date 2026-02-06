ČSÚ: Průmyslová i stavební produkce v roce 2025 vzrostly

06.02.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Průmyslová produkce v roce 2025 meziročně vzrostla o 1,5 % a hodnota nových zakázek se zvýšila o 3,4 %. Stavební produkce meziročně stoupla o 9,3 %, objem nových stavebních zakázek narostl o 8,8 %.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Průmyslová produkce v roce 2025 v porovnání s přechozím rokem stoupla o 1,5 procenta. Většina průmyslových odvětví buď meziročně rostla, nebo stagnovala. K růstu nejvíce přispěly kovodělný průmysl, výroba elektřiny a výroba pryžových a plastových výrobků. Příspěvky k celkovému vývoji průmyslu však byly v rámci průmyslových odvětví rozloženy poměrně rovnoměrně,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Objem průmyslové výroby v porovnání s rokem 2000 stoupl o 80 %. Tento růst šel dominantně za největším segmentem průmyslu – zpracovatelským průmyslem, jehož produkce se více než zdvojnásobila. Hodnota nových zakázek v průmyslu v běžných cenách byla v roce 2025 téměř pětkrát vyšší než před 25 lety.

Českému průmyslu se dařilo mírně hůře než průměru Evropské unie, kde v prvních jedenácti měsících loňského roku průmyslová produkce vzrostla meziročně o 1,5 %. Česko ve stejném období zaznamenalo růst o 1,3 %. V Německu se produkce v tomto období meziročně snížila o 1,1 %.

České stavebnictví bylo v průběhu roku 2025 naopak nad úrovní EU27, podobně jako tomu bylo na Slovensku. „Stavební produkce v roce 2025 meziročně vzrostla o 9,3 %, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních dvacet pět let. Růst byl zaznamenán jak u pozemních staveb, tak v inženýrském stavitelství,“ uvedla Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení loni klesla zejména v nové výstavbě a v útlumu ve všech kategoriích bylo i zahajování výstavby bytů. Počet dokončených bytů vzrostl o desetinu. Objem nových stavebních zakázek dosáhl 426 mld. Kč a meziročně vzrostl o 8,8 %, což do budoucna ukazuje na potenciál mírného růstu.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

