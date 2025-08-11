Ingrová (KSČM): Máme nejdražší bydlení v Evropě. A vládní demolice mlčí

Předehnali jsme i země jako Německo, Francie či Rakousko. Přesto od vlády Petra Fialy neslyšíme nic než prázdné fráze. Mezitím lidé ztrácejí naději, že někdy budou moci bydlet důstojně.
Tvrdá data, tvrdá realita:
- Na průměrný byt o velikosti 70 m2 je v Česku potřeba 14,3 ročního příjmu – v Německu stačí polovina.
- Ceny bytů vzrostly o 80–100 % za posledních 10 let.
- Nájmy prudce rostou, zatímco mzdy zůstávají nízké.
A vláda? Mlčí.
Namísto konkrétních kroků vláda problém přehlíží. Místo podpory výstavby dostupného bydlení přenechává trh developerům a investičním fondům. Ty skupují celé bytové domy – ne proto, aby v nich někdo bydlel, ale aby z nich plynuly zisky. Výsledkem je rostoucí napětí ve společnosti a stále hlubší propad dostupnosti bydlení pro běžné lidi.
- Žádná podpora nájemního bydlení.
- Žádná motivace pro obce stavět vlastní byty.
- Složitý a zablokovaný stavební zákon – a nulová politická vůle ke změně.
Výsledek?
Mladí lidé se stěhují zpět k rodičům. Rodiny si nemohou dovolit větší byt. Ve velkých městech platí lidé za nájem více než polovinu své výplaty. Střední třída padá do nejistoty. Sociální smír je ohrožen.
A to vše v situaci, kdy v mnoha evropských zemích stát aktivně podporuje výstavbu dostupného bydlení, reguluje spekulace a daňově zvýhodňuje dlouhodobé nájmy. U nás? Mlčení. A stoupající grafy.
Bydlení ale není luxus. Je to základní lidská potřeba.
Vláda místo toho, aby konala, raději odvrací zrak.
My ale už ne. Říkáme jasně: Fialo, STAČILO!
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Kandidátka č. 5 za hnutí STAČILO! do Poslanecké sněmovny vJihomoravském kraji
