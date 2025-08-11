Ingrová (KSČM): Máme nejdražší bydlení v Evropě. A vládní demolice mlčí

11.08.2025 20:19 | Komentář

V České republice už dnes nestačí poctivě pracovat. Nestačí ani šetřit. Pokud si mladý člověk chce pořídit vlastní bydlení, potřebuje v průměru více než čtrnáct ročních platů. To je nejvíce v celé Evropě.

Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Předehnali jsme i země jako Německo, Francie či Rakousko. Přesto od vlády Petra Fialy neslyšíme nic než prázdné fráze. Mezitím lidé ztrácejí naději, že někdy budou moci bydlet důstojně.

Tvrdá data, tvrdá realita:

  • Na průměrný byt o velikosti 70 m2 je v Česku potřeba 14,3 ročního příjmu – v Německu stačí polovina.
  • Ceny bytů vzrostly o 80–100 % za posledních 10 let.
  • Nájmy prudce rostou, zatímco mzdy zůstávají nízké.

A vláda? Mlčí.

Namísto konkrétních kroků vláda problém přehlíží. Místo podpory výstavby dostupného bydlení přenechává trh developerům a investičním fondům. Ty skupují celé bytové domy – ne proto, aby v nich někdo bydlel, ale aby z nich plynuly zisky. Výsledkem je rostoucí napětí ve společnosti a stále hlubší propad dostupnosti bydlení pro běžné lidi.

  • Žádná podpora nájemního bydlení.
  • Žádná motivace pro obce stavět vlastní byty.
  • Složitý a zablokovaný stavební zákon – a nulová politická vůle ke změně.

Výsledek?

Mladí lidé se stěhují zpět k rodičům. Rodiny si nemohou dovolit větší byt. Ve velkých městech platí lidé za nájem více než polovinu své výplaty. Střední třída padá do nejistoty. Sociální smír je ohrožen.

A to vše v situaci, kdy v mnoha evropských zemích stát aktivně podporuje výstavbu dostupného bydlení, reguluje spekulace a daňově zvýhodňuje dlouhodobé nájmy. U nás? Mlčení. A stoupající grafy.

Bydlení ale není luxus. Je to základní lidská potřeba.

Vláda místo toho, aby konala, raději odvrací zrak.

My ale už ne. Říkáme jasně: Fialo, STAČILO!

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Kandidátka č. 5 za hnutí STAČILO! do Poslanecké sněmovny vJihomoravském kraji

Převzato z profilu.

  • KSČM
  • zastupitelka města
Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Bydlení se v Praze změnilo z lidského práva na luxusní zboží
Lídryně Stačilo!: Lidé nepočítají mrtvé z Dozimetru, ale zda mají na pračku
Stanjurův sen: Dostupné bydlení a stabilní rozpočet
Češi v pasti. Na drahé bydlení už nemá skoro nikdo. Nejhorší je Praha

