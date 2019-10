ČVUT: Matematika v počasí, hudbě, farmacii a jinde

Matematika nachází své uplatnění v mnoha oborech, například při vývoji nových léků, kybernetické bezpečnosti, marketingu nebo v algoritmech počítačových her. Zcela konkrétní příklady z praxe představují populární přednášky ze série Matematické problémy nematematiků. Během let, kdy ji společně připravuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF), získaly velkou oblibu nejen mezi studenty, ale i mezi širší veřejností. Také proto budou letos přednášky živě přenášené do poslucháren osmi dalších fakult sedmi univerzit po celé České republice. Série začíná 9. října přednáškou Radmily Brožkové, vedoucí oddělení numerických předpovědí počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu, nazvanou Oblačno, slunečno, místy matematično, aneb jak se počítá počasí. Během semestru bude o středečních večerech následovat dalších pět přednášek.

„Na některých přednáškách seděli vloni lidé na schodech mezi lavicemi. Zájem nás těší a nechceme potenciální návštěvníky odradit přeplněnými posluchárnami, tak to řešíme streamováním. A navíc díky tomu můžeme nabídnout seminář i kolegům v regionech. Do společné spolupráce se zapojili s nadšením a mnohdy velkým osobním nasazením,“ vysvětluje hlavní organizátorka série přednášek Kateřina Henclová z katedry matematiky (KM) FJFI.

Kromě posluchárny KM na FJFI ČVUT na Praze 2, kde se konají samotné přednášky, bude stream v Praze na Karlíně (MFF UK) a v Dejvicích (FIT ČVUT). Z dalších měst se potom zapojí Brno (FEKT VUT), Ostrava (FEI VŠB), Olomouc (PřF UP), Plzeň (FAV ZČU), Liberec (FP TUL) a České Budějovice (EF JČU). Některé ze zapojených univerzit mají seminář zařazený v učebních plánech, takže si jej studenti mohou zapsat jako předmět. V minulém semestru tuto možnost využilo 222 studentů z devíti fakult ČVUT a UK.

Při plánování programu se organizátoři snaží zařadit aktuální trendy a co nejrozmanitější aplikace. Cílem je přinášet unikátní obsah, který není možné vyčíst z žádných skript. „Studenti nám často říkají, že je tyto přednášky motivují ke studiu jinak poměrně abstraktního oboru. Je to pro ně vítané odreagování od běžného učiva a také zajímavý program na večer,“ doplňuje Iveta Hnětynková z katedry numerické matematiky MFF UK.

„Matematické nástroje, například v podobě strojového učení, se dají úspěšně využít v mnoha oborech od medicíny po umění. Práce aplikovaného matematika může být velmi různorodá a kreativní. Jeden den optimalizujete spalovací motory, další analyzujete krevní vzorky pacientů s leukémií nebo detekujete malware. Studium aplikované matematiky je tedy skvělá volba pro ty, které baví spousta různých oborů a těžko se jim rozhoduje, čemu se chtějí v budoucnu věnovat. Před pár lety jsem byla jednou z nich," dodává Kateřina Henclová.

Přednášky Matematické problémy nematematiků

(zimní semestr 2019/20):

9. 10. Oblačno, slunečno, místy matematično, aneb jak se počítá počasí (ČHMÚ)

Radmila Brožková o numerických předpovědích počasí

23. 10. Fulltextové vyhledávání na Seznam.cz (Seznam)

Vladimír Kadlec o tom, jak funguje český vyhledávač

6. 11. Jak se neutopit v moři online reklamy (DataSentics)

Jakub Štěch o strojovém učení pro marketingové účely

20. 11. Kvantový počítač: pátý jezdec apokalypsy? (Raiffeisenbank)

Kryptolog Tomáš Rosa o počítačové bezpečnosti a jejích slabinách

4. 12. Od atomů a molekul k očním kapkám (Ústav fyzik. chemie J. H. AV ČR)

Lukasz Cwiklik o (matematickém) modelování ve farmacii

18. 12. Matematická teorie hudby

Petr Koronthály a nevšední hudební přednáška s matematickou příchutí

Podrobný program, záznamy starších přednášek a další informace o semináři Matematické problémy nematematiků najdou zájemci na webových stránkách ZDE.

Matematika pro život

Z konceptu přednášek představujících zajímavou a někdy nečekanou aplikaci matematiky v praxi vyšli také doc. Ľubomíra Dvořáková a doc. Jan Vybíral z KM FJFI při přípravě semináře určeného především středoškolským učitelům. Pro ty připravil na FJFI ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK celodenní seminář v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod názvem Matematika pro život (ZDE). „Loňská premiéra měla velký úspěch, takže věřím, že i s tímto celodenním seminářem jsme zahájili tradici. Druhý ročník bude v pátek 17. ledna 2020,“ vysvětluje doc. Jan Vybíral.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se orientuje zejména na výzkum a moderní výuku v přírodních vědách fyzikálních a chemických, v matematice, informatice a jejich aplikacích v technických vědách i v inženýrské praxi. Dlouhodobě vykazuje fakulta mimořádně vysoký vědecký výkon, chce být přírodovědným a výzkumným centrem ČVUT a jeho oporou ve snaze zařadit se mezi přední světové technické univerzity. Dokladem je počet publikací, kterých fakulta v roce 2018 vydala 1841, tedy nejvíc v rámci ČVUT. Podle bodového hodnocení je pak fakulta v rámci univerzity na třetím místě.

Fakulta patří v rámci univerzity k těm menším a také k mladším – byla založena v roce 1955 jako jedna ze součástí československého jaderného programu. I díky ní patří Česká republika v oblasti jaderného výzkumu ke světovým špičkám. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 500 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 252 akreditovaných studijních programů v českém jazyce a 83 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Projekt RICAIP propojí umělou inteligenci s průmyslovou robotikou ČVUT: Miliony lidí si zlepšují kondici díky studentům Fakulty informačních technologií ČVUT: Polovinu ozáření populace způsobuje radon Studentka ČVUT v Praze vyvíjí body tričko, ulevující od bolestivé menstruace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva