NPÚ: Archeologický výzkum v lokalitě Burgberk

01.01.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letos uplynulo 40 let od rozsáhlého archeologického výzkumu v lokalitě Burgberk u Královského Poříčí, který zde provedl Pavel Šebesta z chebského muzea.

NPÚ: Archeologický výzkum v lokalitě Burgberk
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Na něj nyní navázal tým, který tvořili archeologové Mgr. Klára Hanáková (Muzeum Cheb), Mgr. Filip Prekop (NPÚ, ÚOP v Lokti) a Mgr. Jan Eigner (Národní muzeum). Za pomoc patří dík také pracovníkům ze společnosti ZIP, o.p.s. a za geologické vyhodnocení RNDr. Petru Rojíkovi, Ph.D. (Muzeum Sokolov).

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 22677 lidí

V roce 1985 měla tato památka ustoupit plánované hnědouhelné těžbě, k realizaci naštěstí již nedošlo. Burgberk je velmi zajímavá příkopem ohrazená lokalita, která vznikla patrně v mladší či pozdní době bronzové (1200–750 př. Kr.). Z tohoto období se dochovalo souvrství s pozůstatky možného obydlí a souborem užitkové keramiky. Už tato bronzodobá stavba však porušila ještě starší stopy osídlení posledních lovců a sběračů ze střední doby kamenné (9 600–5 600 př. Kr.), kteří evidentně využívali stejnou strategickou polohu nad řekou Ohří.

Dlouho bylo matoucí právě promísení nálezů z doby bronzové a střední doby kamenné. Až letošní revizní archeologické práce umožnily obě etapy jasně oddělit a podařilo se nalézt i neporušené vrstvy staršího osídlení. V okrajových částech památky se navíc objevují i nálezy z pozdního středověku a novověku. Zpřesnit datování i pochopení aktivit, jež se zde v různých epochách odehrávaly, pomohou provedené odběry sedimentů a dalších materiálů.

Práce i zpracování staršího výzkumu je součástí vědecko-výzkumné činnosti podporované Ministerstvem kultury ČR v rámci programu DKRVO. Lokalita (ZDE) je volně přístupná a nachází se pouhých 500 m od statku Bernard, těsně u žluté turistické značky. Výsledky byly publikovány v letošním ročníku časopisu Archeologie západních Čech. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Psali jsme:

NPÚ: Záchrana zapomenuté památky v Kynžvartském parku
Národní památkový ústav představuje novinku, permanentku Na památky
NPÚ: Klášter Zlatá Koruna koncem října nezavírá
NPÚ: Váleční veteráni mají o víkendu 1.-2. 11. 2025 vstup na památky zdarma

Zdroje:

https://mapy.com/cs/turisticka?source=base&id=2576911&x=12.6750411&y=50.1902122&z=17

https://www.academia.edu/144941235/Pam%C3%A1tka_Burgberk_u_Kr%C3%A1lovsk%C3%A9ho_Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD_na_Sokolovsku_v%C3%BDzkum_v_roce_1985

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

památka , průzkum , archeologie , TZ , NPÚ , kraj Kalovarský

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Nelitujete, že jste nezůstal v Bruselu?

Protože teď se na vás sype jedna kauza za druhou. Mě třeba na vás vadí, že na mě působíte arogantně, a to nejen tím, jak jste se údajně vyjadřoval dřív. Proč třeba neodpovídáte voličům na dotazy? A odpovíte my? Ještě jeden dotaz, podle vás by člověk neměl nést odpovědnost za to, co jako dospělý uděl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NPÚ: Archeologický výzkum v lokalitě Burgberk

11:27 NPÚ: Archeologický výzkum v lokalitě Burgberk

Letos uplynulo 40 let od rozsáhlého archeologického výzkumu v lokalitě Burgberk u Královského Poříčí…