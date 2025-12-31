NPÚ: Archeologický výzkum v lokalitě Burgberk

Na něj nyní navázal tým, který tvořili archeologové Mgr. Klára Hanáková (Muzeum Cheb), Mgr. Filip Prekop (NPÚ, ÚOP v Lokti) a Mgr. Jan Eigner (Národní muzeum). Za pomoc patří dík také pracovníkům ze společnosti ZIP, o.p.s. a za geologické vyhodnocení RNDr. Petru Rojíkovi, Ph.D. (Muzeum Sokolov).
V roce 1985 měla tato památka ustoupit plánované hnědouhelné těžbě, k realizaci naštěstí již nedošlo. Burgberk je velmi zajímavá příkopem ohrazená lokalita, která vznikla patrně v mladší či pozdní době bronzové (1200–750 př. Kr.). Z tohoto období se dochovalo souvrství s pozůstatky možného obydlí a souborem užitkové keramiky. Už tato bronzodobá stavba však porušila ještě starší stopy osídlení posledních lovců a sběračů ze střední doby kamenné (9 600–5 600 př. Kr.), kteří evidentně využívali stejnou strategickou polohu nad řekou Ohří.
Dlouho bylo matoucí právě promísení nálezů z doby bronzové a střední doby kamenné. Až letošní revizní archeologické práce umožnily obě etapy jasně oddělit a podařilo se nalézt i neporušené vrstvy staršího osídlení. V okrajových částech památky se navíc objevují i nálezy z pozdního středověku a novověku. Zpřesnit datování i pochopení aktivit, jež se zde v různých epochách odehrávaly, pomohou provedené odběry sedimentů a dalších materiálů.
Práce i zpracování staršího výzkumu je součástí vědecko-výzkumné činnosti podporované Ministerstvem kultury ČR v rámci programu DKRVO. Lokalita (ZDE) je volně přístupná a nachází se pouhých 500 m od statku Bernard, těsně u žluté turistické značky. Výsledky byly publikovány v letošním ročníku časopisu Archeologie západních Čech. Celý článek si můžete přečíst ZDE.
