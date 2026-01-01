Popáleninu, ať jim shoří auto nebo ať zažijí válku. Fotograf Vrabec má přání pro ty, kdo slavili s pyrotechnikou

01.01.2026 19:54 | Monitoring
autor: Martin Huml

Petr Vrabec pracující jako fotograf pro Pirátskou stranu nesl vidinu silvestrovských oslav velmi těžce. Ohňostroje pořádané krajany způsobily mladému muži trauma.

Popáleninu, ať jim shoří auto nebo ať zažijí válku. Fotograf Vrabec má přání pro ty, kdo slavili s pyrotechnikou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ohňostroje na Nový rok 2023 nad Prahou

Fotograf z pražských Strašnic nejde pro silná slova daleko. „A ti, co střílej od setmění, zasloužej alespoň popáleninu... nebo ať jim shoří auto... Třeba by to změnilo zažít si válku. A pocítit co pro někoho může být strach s těch střel co zní jak nálety raket...“ Vrabec uvažuje, že dělobuchy zní stejně jako nálety raket. Není jasné, odkud má zkušenost s nálety raket.

Smluvní partner Pirátské strany tady i ve svých dalších vyjádřeních vysílá jasný signál, že by výbušniny měly být směřovány proti lidem, které považuje za méněcenné. Považuje se spíše za levicově orientovaného, ale Sociální demokraty v letošním roce označil za  „filcky“ a velmi intenzivně vnímá klimatickou krizi.

 

Zdroje:

https://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzewlakk%2Fposts%2Fpfbid01H6EqvUk4MYUEFqeEasXoyu8vAJrhFPCVr3gQSJzoR1bwqx24EYuesKpAUZuEqd2l&show_text=true&width=500" width="500" height="186" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

https://smlouvy.pirati.cz/signee/2007

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Pirátská strana , Vrabec , Silvestr

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je vhodné, aby politické strany zaměstnávaly lidi vyzývající k násilí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Rozpočtové určení daní

Můžete udělat něco, aby Praha neměla na občana 4,5 krát víc než malá města a venkov Z NAŠICH DANÍ ? Zatímco Praha NEVÍ ROUPAMA co by postavila ( a mnohdy to jde dokonce ze státního rozpočtu ), tak na malých městech trvá roky, než je na drobnou OPRAVU třeba chodníku.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Popáleninu, ať jim shoří auto nebo ať zažijí válku. Fotograf Vrabec má přání pro ty, kdo slavili s pyrotechnikou

19:54 Popáleninu, ať jim shoří auto nebo ať zažijí válku. Fotograf Vrabec má přání pro ty, kdo slavili s pyrotechnikou

Petr Vrabec pracující jako fotograf pro Pirátskou stranu nesl vidinu silvestrovských oslav velmi těž…