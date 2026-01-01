Popáleninu, ať jim shoří auto nebo ať zažijí válku. Fotograf Vrabec má přání pro ty, kdo slavili s pyrotechnikou

Petr Vrabec pracující jako fotograf pro Pirátskou stranu nesl vidinu silvestrovských oslav velmi těžce. Ohňostroje pořádané krajany způsobily mladému muži trauma.
reklama
Fotograf z pražských Strašnic nejde pro silná slova daleko. „A ti, co střílej od setmění, zasloužej alespoň popáleninu... nebo ať jim shoří auto... Třeba by to změnilo zažít si válku. A pocítit co pro někoho může být strach s těch střel co zní jak nálety raket...“ Vrabec uvažuje, že dělobuchy zní stejně jako nálety raket. Není jasné, odkud má zkušenost s nálety raket.
Smluvní partner Pirátské strany tady i ve svých dalších vyjádřeních vysílá jasný signál, že by výbušniny měly být směřovány proti lidem, které považuje za méněcenné. Považuje se spíše za levicově orientovaného, ale Sociální demokraty v letošním roce označil za „filcky“ a velmi intenzivně vnímá klimatickou krizi.
Můžete udělat něco, aby Praha neměla na občana 4,5 krát víc než malá města a venkov Z NAŠICH DANÍ ? Zatímco Praha NEVÍ ROUPAMA co by postavila ( a mnohdy to jde dokonce ze státního rozpočtu ), tak na malých městech trvá roky, než je na drobnou OPRAVU třeba chodníku.
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.