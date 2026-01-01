Správa železnic: Trať podél Berounky je rychlejší, v zastávce Srbsko se nastupuje pohodlně

Obnovou prošlo téměř deset kilometrů dvoukolejné trati, cestující v zastávce Srbsko získali moderní nástupiště, vlaky zrychlí na 145 km/h. Celkové náklady dosahují téměř dvě a tři čtvrtě miliardy korun.
Modernizace vytíženého koridorového úseku, který vede podél řeky Berounky, probíhala od října 2023. Součástí prací byla také rekonstrukce zastávky Srbsko, která získala nová nástupiště a přístřešky. Její historickou podobu připomíná replika původního secesního domku. Obnovou prošly mosty a propustky, pro přejíždění z jedné koleje na druhou v případě mimořádností nebo výluk slouží nová odbočka, která vznikla přibližně v polovině úseku.
„Cestování vlakem z Prahy na západ Čech v posledních letech podstatně zrychlilo. Napomohlo tomu zmodernizování téměř celého koridoru až do Chebu. Další výraznou úsporu času pak cestujícím přinese jízda budoucím Berounským tunelem, kde budou dálkové vlaky jezdit rychlostí až 200 km/h,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Součástí prací bylo také zajištění skal podél trati. To se v těžko dostupném terénu provádělo s využitím horolezecké techniky a s ohledem na výskyt chráněných rostlin a živočichů. Některé druhy zvířat, například užovka podplamatá, navíc putují mezi skalami a řekou přímo přes trať, migraci jim usnadňují propustky pod kolejištěm.
„Zbývá nám ještě provést terénní úpravy a spustit vlakový zabezpečovač ETCS. Po jeho aktivaci se v příštím roce zvýší traťová rychlost na 145 km/h,“ uvádí Mojmír Nejezchleb, který je pověřený řízením Správy železnic. Jak dodává, obslužná silnice podél trati, která sloužila pro stavební techniku, se využije jako cyklostezka.
Zhotoviteli stavby jsou společnosti Elektrizace železnic Praha a SWIETELSKY Rail CZ, její celkové náklady činí 2 728 456 175 Kč. Projekt Optimalizace trati Karlštejn – Beroun je spolufinancován Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a je finančně podpořen z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Safety. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
