Rusové na steroidech. Jakub Janda cítí, že se blíží velká válka

V záplavě každodenního informačního šumu a absurdních kulturních válek se podle jeho soudu ztrácejí zásadní zlomové momenty globální bezpečnosti. „Právě letos se přitom v geopolitice odehrály obrovské mocenské posuny, které nás bohužel dál nebezpečně přibližují k velké válce,“ domnívá se analytik.
Uvádí, že nástup Trumpovy administrativy a její ideologický odklon od liberálnědemokratického modelu vládnutí znamená, že se mezi Evropou a Amerikou rozlomilo hodnotové pouto, které nás spojovalo po generaci. „Už nejsme spojenci ve smyslu hodnot, zbývají nám jenom pragmatické provázanosti mezi naším a americkým obchodním trhem. Snad to bude stačit,“ přeje si Janda.
Souběžně s ideologickým rozvodem Trump urychluje dlouhodobě probíhající přesun amerického zájmu z Evropy do Pacifiku. „Spojené státy nás – podle mého názoru správně – tlačí k tomu, abychom konečně převzali větší odpovědnost za vlastní obranu; otázkou zůstává, zda americký vojenský a mocenský odchod z Evropy nebude příliš zbrklý. Začínáme se sice konečně vyzbrojovat, ale potrvá ještě řadu let, než se slíbené peníze promění v reálné vojenské schopnosti, kterých se bude Rusko skutečně obávat,“ uvažuje bezpečnostní analytik.
Zároveň nelze vyloučit, že Donald Trump stáhne část amerických sil z Evropy – ať už jako politický trest za ideologické spory, nebo proto, že Spojené státy dají přednost jiným oblastem. Jednotky amerického letectva, kapacita amerických vojenských satelitů, logistických sil a protivzdušné obrany může Washington považovat za důležitější mít k dispozici proti Číně v Koreji, Japonsku nebo na Tchaj-wanu.
„V Evropě jsme z hlediska vojenského rozložení sil ve velmi špatné situaci a jen několik dalších rozhodnutí Donalda Trumpa o odsunu amerických sil může otevřít prostor pro ruský útok na severovýchodní Evropu,“ obává se Janda.
Ruská válečná ekonomika roste na čínských steroidech
Upozorňuje, že ruská ekonomika už několik let funguje v plném válečném režimu díky masivní podpoře z Číny, kterou NATO označuje za hlavní sílu stojící za ruskou válkou proti Ukrajině. Ruská válečná ekonomika roste na čínských steroidech – 70 % strojů v ruském průmyslu a 90 % čipů pochází z Číny, jak veřejně uvádí americký velitel pro Pacifik. Ruský režim zároveň systematicky připravuje svou populaci na dlouhodobý konflikt, který přesahuje současnou invazi na Ukrajině.
„Alianční lídři proto letos bijí na poplach – řada šéfů armád a zpravodajských služeb bezprecedentně zveřejnila odhady, že Rusko může být schopno zaútočit na baltské země NATO v horizontu jednotek let. Nejde jen o varování nejohroženějších států severovýchodní Evropy: velitelé francouzské i britské armády otevřeně říkají, že jejich země se musejí připravit na možnost velké ruské války proti Evropě,“ upozorňuje analytik.
Přesto podle něj Ukrajinu podporujeme spíše ze setrvačnosti a neudělali jsme žádný strategický krok, který by zásadně zlepšil její zhoršující se pozici. Oprávněně odmítáme ruské požadavky na kapitulaci i nespravedlivý tlak Donalda Trumpa, zároveň jsme se ale v roce 2025 rozhodli nezkonfiskovat zhruba 200 miliard eur zmrazených ruských aktiv – krok, který mohl být bezprecedentním mocenským úderem vůči Kremlu a varováním vůči Pekingu.
„Stejně tak jsme se neodhodlali vyslat do Ukrajiny vlastní vojenské síly, ani jen v logistických, výcvikových či protivzdušných rolích. Nevytváříme ani reálný sankční tlak na Čínu, aby ukončila svou masivní materiální podporu ruské agrese, a nedokázali jsme účinně zasáhnout proti rusko-čínské flotile,“ uvádí Janda.
Číňané zbrojí jako Němci ve 30. letech
Rozsah čínského vyzbrojování je podle něj dnes srovnatelný s německým zbrojením ve 30. letech. V Evropě jsme obchodně a technologicky silně závislí na Číně, tudíž si téměř nedovolíme pomáhat Spojeným státům Čínu odstrašit ekonomickým nátlakem. Pokud se čínské vedení rozhodne pro eskalaci na Tchaj-wanu, tak bude již kalkulovat se ztrátou čínského přístupu na americký a japonský trh.
Evropský obchodní prostor se tak ve střednědobém horizontu stává životně důležitým pro přežití čínského totalitního režimu. Vojensky může Čínu od globálního konfliktu odstrašit pouze síla Spojených států, ekonomicky pak jen společný americko-evropský tlak. Od této cesty k udržení míru se nyní rychle vzdalujeme. „Ruští a čínští agresoři vnímají nejednotnost našich euroatlantických demokracií a připravují se na společný úder,“ obává se bezpečnostní expert.
