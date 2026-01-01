„Budeme jednat na rovinu.“ Babiš o Česku i Ukrajině. A dvě překvapení

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozdravil a popřál vám šťastný Nový rok 2026. Chtěl bych vám popřát úspěch, štěstí, spokojenost, hodně lásky, a především pevné zdraví. To je to nejcennější, co máme,“ zdůraznil.
Poté ještě jednou poděkoval voličům za důvěru, kterou hnutí ANO dostalo ve volbách. Babiš zdůraznil, že šlo o jasný vzkaz, že lidé chtějí změnu.
Své spoluobčany také ujistil, že ačkoli je prvním premiérem v historii moderní České republiky, kterému se podařilo po 4 letech v opozici opět obsadit post premiéra, neplánuje žádnou odvetu a mstu.
„My se nechceme dívat zpátky, chceme řešit problémy, které lidi trápí dnes a chceme řešit budoucnost pro naše děti,“ nechal se slyšet šéf ANO. Česko chce prý budovat jako úspěšnou a prosperující zemi. Jako zemi, kde se žije dobře všem jejich občanům. „Nejlepší místo pro život na celé planetě.“
V novoročním projevu také konstatoval, že vládní koalice nestojí o sto dní hájení a od první chvíle chce prosazovat plán, jak nezavádět systém emisních povolenek pro domácnosti známý pod označením ETS2. Stejně tak prý má plán, jak celý koncept změnit i v EU.
Ing. Andrej Babiš
„Proto je také naše vláda hned na prvním zasedání odmítla. Stejně jako migrační pakt Evropské unie se skrytými kvótami. V oblasti migrace budeme spolupracovat s Itálií, Dánskem a dalšími zeměmi, abychom mohli vracet migranty do zemí jejich původu a aby evropské soudy pochopily, že bezpečnost občanů Evropy je důležitější než práva kriminálníků, kterým jsme odmítli udělit azyl,“ rozjel se Babiš.
Koalice prý také vyřešila otázku financování zdravotnictví pro rok 2026 a to tím, že zajistila peníze pro některé menší zdravotní pojišťovny.
Současně přišli všichni ministři s návrhy na úspory na svých resortech.
„A konečně jsme rozhodli o zmrazení platů politiků na 5 let,“ pravil Babiš.
Rok 2026 prý bude pro jeho kabinet rokem velmi tvrdé práce, protože vláda bude na jedné straně hledat úspory na straně státu a současně usilovat o to, aby lidem rostly platy i důchody a aby zdravotnictví fungovalo lépe a aby školství připravilo děti na život.
Slíbil, že jeho vláda bude s občany jednat na rovinu a nebude lhát.
„A teď mi dovolte dvě osobnější přání. Přeji si, aby byl rok 2026 rokem hrdosti. A aby nám ta hrdost pak už vydržela navěky. Abychom byli hrdí na to, že jsme občané České republiky. Abychom se nebáli dát najevo, že nám na naší zemi záleží. Klidně úplně obyčejně tím, že si připneme českou vlajku do klopy saka nebo ji vyvěsíme z okna nejen během sportovních utkání. Aby se lidé nestyděli říct: Jsem Čech a záleží mi na naší zemi. Máme být na co hrdí. Vždyť jsme byli vždy pracovití, šikovní, odolní. A platí to i teď. Máme spoustu vědců, umělců, lékařů, sportovců, vynálezců, programátorů, živnostníků, ale i firem a podnikatelů, které nám závidí celý svět. Navrhnu, aby se 30. březen stal významným dnem – Dnem České vlajky. 30. březen proto, protože právě v tento den v roce 1920 byla československá vlajka zavedena,“ připomínal Babiš.
„Přeji si, aby byl rok 2026 rokem míru. A věřím, že bude,“ zdůraznil Babiš. Jen podle něj musíme hledat cesty, jak dosáhnout uklidnění a nedebatovat o tom, že válka je nevyhnutelná a že přijde za dva nebo tři roky. „To není odpovědná politika,“ zdůraznil Babiš. „Politici nemají strašit válkou. Jejich odpovědností je, aby války skončily. Válka je lákavá pro ty, kteří ji nikdy nezažili. Tato slova holandského učence Erasma Roterdamského přesně vystihují nezodpovědnost politiků, kteří o válce mluví, jako by šlo o nějakou abstraktní hru a ne o lidské životy, zničené rodiny a ztracenou budoucnost. Odmítám tezi, že mír je slabost. Spravedlivý a udržitelný mír je povinnost vůči našim dětem a jejich budoucnosti,“ pravil předseda vlády.
Poté již jen poděkoval za pozornost a všem do roku 2026 ještě jednou popřál hodně štěstí a zdraví.
