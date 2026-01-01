HZS: Během oslav příchodu nového roku vyjeli hasiči k 259 požárům

V období mezi 22:00 – 00:00 byl počet výjezdů relativně v normě běžných dní. Za tuto dobu hasiči vyjeli k 35 požárům, což je výrazně méně oproti roku 2024. Mezi 00:00 – 03:00 došlo k výraznému nárůstu požárů, poté až do 06:00 už šlo o jednotky případů (viz tabulka). Celkem během silvestrovské noci hasiči zasahovali u 259 požárů.
Nejčastěji hasiči vyjížděli k požárům odpadkových košů, kontejnerů, nebo zbytků z pyrotechniky. Mimo to hasiče zaměstnaly požáry v bytových domech, a to v Praze, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Dále to byly technické havárie a zásahy u dopravních nehod, způsobených sněhem a náledím.
Krátce před 19:00 vyjeli hasiči ve Středočeském kraji k požáru střechy bývalého hotelu Rabyně u Benešova. Na místě zasahovalo 12 hasičských jednotek a byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. V průběhu hašení se zřítila část střechy, proto bylo možné hasit jen z vnějšku budovy i za pomoci výškové techniky. Zásah komplikovala namrzající hasební voda. Požár byl zlikvidován před 21:30. Příčina je zatím v šetření.
Ještě před půlnocí byl nahlášen požár kůlny u rodinného domu ve Zlíně. Hasiči okamžitě po příjezdu na místo zahájili hasební práce a pomocí dvou útočných proudů se jim v relativně krátké době podařilo požár lokalizovat a uchránit přilehlý rodinný dům. Událost se obešla bez zranění.
První výjezd roku 2026 si připsali hasiči HZS Královehradeckého kraje z hasičské stanice Hořice. Pouze 1 minutu a 46 vteřin po půlnoci vyjeli na požár kontejneru na papír.
V 00:25 byl ohlášen požár balkonu panelového domu na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem. Hasiči zasahovali v počtu 6 jednotek, prováděli hasební práce a evakuaci cca 100 obyvatel. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, oheň z 6. patra zasáhl i dvě další patra nad ním. Pomocí výškové techniky se požár po krátké době podařilo lokalizovat. Příčina je v šetření. Požár balkonu v 6. patře řešili hasiči i v Chomutově.
K požáru palet s papírem na prostranství v blízkosti skladovací haly vyjeli hasiči do obce Krupka, okr. Teplice krátce před druhou hodinou ranní. Požár si vyžádal II. stupeň požárního poplachu a nasazení 14 jednotek hasičů.
Druhý stupeň požárního poplachu si vyžádal také požár bytu, který vypukl v brzkých ranních hodinách v pražských Vršovicích. Hasiči zachránili 2 osoby a předali je ZZS, dále evakuovali 10 osob a 3 psi. Požár byl lokalizován krátce před čtvrtou hodinou ranní. Požár bytu řešili i hasiči v Brně, v ul. Vídeňská, před šestou hodinou ranní. K zásahu vyjely 4 jednotky hasičů.
