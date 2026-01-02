Šlachta (Přísaha): Jen slova nestačí

Premiér Babiš včera měl sedmiminutový novoroční projev o hrdosti, míru a „Dni české vlajky“.
My v Přísaze říkáme: Fajn, mír a jednotu všichni chceme, ale slova nestačí. Lidi potřebují konkrétní kroky, nižší ceny, fungující stát a boj s šedou ekonomikou. Symboly a fráze jsou pěkné, ale rok 2026 může být lepší, jen když se začne skutečně pracovat pro lidi.
Samozřejmě budu pozorně sledovat kroky vlády i sliby premiéra, ať vidíme, co z toho bude skutečně pro občany.
