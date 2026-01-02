„Zloději a záchody ze zlata. Ať si kradou, ale ne z našeho“. Novoroční Okamura vytočil ukrajinského velvyslance

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ nechal se slyšet Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ dodal šéf sněmovny.
Ale zašel ještě dál. Konstatoval mimo jiné, že novináři šíří ve společnosti „ideologicky laděné hrozby a děsy“.
Místo válečné propagandy je podle Okamury třeba podívat se na korupci na Ukrajině.
Tomio Okamura
Vyjádřil také naději, že Česko „vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varováním vlády USA míří ke třetí světové válce“. Nechal se také slyšet, že platíme západním zbrojovkám „za málo účinné zbraně, které Rusové rozflákají, ještě než se dostanou na frontu“.
Když se loučil s diváky svého vystoupení na sociální síti Facebook, oslovil i své nevoliče.
„Přeji vše dobré i těm, co nás nenávidí. Někdy stačí čas a ty klapky na očích mnohým spadnou. Je to i na nás, abychom šířili dobrou náladu, mír a pokoj.“
Pod Okamurovým příspěvkem zaznělo několik poděkování.
„Pane Tomio, děkuji za krásný, pravdivý a vzdělávací projev pro lepšolidi. Dovolte mi i Vám popřát vše nejlepší do nového roku 2026,“ napsala jedna z diskutujících.
„Jste vynikající. A co zrušit Senát, to by bylo ušetřených peněz. Nejsme Amerika,“ přidal se další volič.
„Super projev, který alespoň něco sdělil,“ zaznělo také.
Někteří z voličů se zaradovali, že konečně slyšeli „čistou pravdu“ a poděkovali Okamurovi za to, že Českou republiku opět staví na první místo.
„Je neuvěřitelné slyšet, že Češi jsou opět na prvním místě. Děkujeme.“
„Díky Vám za tu ČISTOU PRAVDU, pane Okamuro.“
„Pokud premiér Babiš neusměrní ruského propagandistu Okamuru, tak se stane spoluodpovědným za jeho absolutně nehorázná slova na adresu Ukrajiny a ruské agrese. Okamura nemá schopnost rozpoznat rozdíl mezi výroky předsedy extrémistické politické strany a předsedy Poslanecké sněmovny. Věřím, že Babiš ano. Možná si zatím ale neuvědomuje, že Okamurovy výroky nejen svědčí ruským zájmům, ale významně zostuzují v zahraničí jméno ČR,“ napsal např. bývalý místopředseda Evropské komise Pavel Telička.
„Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena. Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ poznamenal velvyslanec.
Pod Zvarychovým příspěvkem se objevila celá řada poděkování Ukrajinců za to, že se jasně vyjádřil. Ukrajinci věří, že tyto těžké časy přečkají, pokud zůstanou jednotní. „Pane velvyslanče, děkuji Vám za Vaši reakci, ochranu a jasný postoj! Všechno vydržíme – v jednotě,“ zaznělo pod vyjádřením velvyslance. „Ukrajinci posilují přátelství mezi našimi národy po celá desetiletí. A nikdo ho nezničí!“ padlo také.
