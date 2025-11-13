Celní správa: Pražští celníci zadrželi další padělky

13.11.2025 22:31 | Tisková zpráva

Padělky luxusního textilního zboží v hodnotě téměř 350 000 korun zadrželi pracovníci pražského celního úřadu.

Celní správa: Pražští celníci zadrželi další padělky
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Celkem 31 kusů napodobenin zboží světoznámých značek celníci zadrželi při kontrole v kamenném obchodě v centru Prahy. Pátrání po zboží, jehož skladování či prodej je porušením zákona na ochranu práv duševního vlastnictví se stává náplní častých kontrolních akcí prováděných pražskými celníky a prakticky při všech kontrolách jsou odhaleny především napodobeniny zboží, u něhož je ze strany zákazníků nejvyšší poptávka.

