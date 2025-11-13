Celní správa: Pražští celníci zadrželi další padělky

Celkem 31 kusů napodobenin zboží světoznámých značek celníci zadrželi při kontrole v kamenném obchodě v centru Prahy. Pátrání po zboží, jehož skladování či prodej je porušením zákona na ochranu práv duševního vlastnictví se stává náplní častých kontrolních akcí prováděných pražskými celníky a prakticky při všech kontrolách jsou odhaleny především napodobeniny zboží, u něhož je ze strany zákazníků nejvyšší poptávka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva