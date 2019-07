Česká obchodní inspekce: Hračka „Robotická myš“ představuje riziko

Česká obchodní inspekce nalezla na tuzemském trhu elektrickou hračku – myšku, která je vyrobená z průhledného barevného plastu. Výrobek se po vložení baterií aktivuje a začne se hýbat. Hračka je napájena bateriemi 2 x AG13 (LR 44). Prodávána je v zataveném plastovém blistru s kartonovým podkladem.

Zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice EU (2011/65/EU – RoHS). Na pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno až 45,3 % obsahu olova a až 0,13 % kadmia. Jedná se o mnohonásobné překročení množství oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko.

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu uložila dovozci ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z distribuce. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu evropského systému včasného varování před nebezpečnými výrobky „RAPEX“.

Identifikační údaje výrobku:

„ROBOTICKÁ MYŠ“ nebo „ROBOT MOUSE“

Číslo modelu: ITEM NO. 799; 44ST-799

EAN: 8592525043256

Výrobce: Cutesunlight Toys Factory, SHANGDAI VILLAGE CHENGHAI, Shantou City, China

Dovozce: HM Studio a.s., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín

Původ výrobku: made in China

autor: Tisková zpráva