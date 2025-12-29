Česká televize: Děkujeme, že jsou vaše srdce otevřena pomoci

Charitativní koncerty České televize, které si letos již po pětatřicáté daly za cíl pomoci čtyřem neziskovým organizacím prostřednictvím jedné z nejdéle fungujících veřejných sbírek v Česku, hlásí neuvěřitelnou částku, kterou se během čtyř koncertů odvysílaných Českou televizí v přímém přenosu podařilo vybrat. A sbírka ještě pokračuje.
„Adventní koncerty České televize letos oslavily 35. výročí a jsme velmi hrdí na to, že se během této doby podařilo překonat hranici 350 milionů korun vybraných na dobročinné účely za celou dobu jejich existence. Výtěžek z letošních koncertů podpoří organizaci Háta z Ledče nad Sázavou, Charitu Jablunkov, Pomocné tlapky ve Starém Plzenci a prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna. Dlouhodobá solidarita diváků je pro nás potvrzením, že Adventní koncerty ČT mají smysl a skutečný dopad,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Koncerty, jejichž patrony se staly osobnosti České televize Lucie Výborná, Michal Žák, Vladimír Kořen a Martin Písařík, se již podruhé uskutečnily i v mimopražských chrámech. „Letošní polojubilejní 35. sezona Adventních koncertů České televize byla zatím nejrozcestovanější. Kromě Prahy jsme navštívili Jaroměřice nad Rokytnou, Opavu i Most. A já osobně jsem velmi rád, že se nám povedly dvě zásadní věci. Zaprvé jsme připravili výrazně omlazený hudební program a diváci to ocenili. Sledovanost byla o čtvrtinu vyšší než v předcházejících třech ročnících, naši diváci od obrazovek neodcházeli. A druhým úspěchem jsou prostředky přicházející od jednotlivých diváků dárců. Při koncertě v Mostě jsme jenom za 55 minut vysílání překročili magickou hranici 3 milionů korun, o níž se nám dosud ani nesnilo. Ukazuje se, že lidé jsou v dnešní době relativizování hodnot stále vnímaví ke svým znevýhodněným spoluobčanům a dokážou se s nimi podělit a obdarovat je. Letos v nečekané míře, a to je obrovské poselství letošních Adventních koncertů České televize. Já všem divákům dárcům osobně děkuji!“ říká kreativní producent Radomír Šofr.
Celková vybraná částka se po skončení celého ročníku rozdělí rovným dílem mezi čtyři vybrané organizace. Část poputuje organizaci Háta z Ledče nad Sázavou. „Prožít adventní neděli v rámci Adventních koncertů ČT bylo pro nás velmi silné a inspirativní. Atmosféra vzájemnosti a podpory nám znovu připomněla, že solidarita a lidskost mají v dnešní době obrovský význam. Byl to jeden z těch večerů, kdy člověk ví, že má smysl zpomalit – a jen být,“ svěřuje se s pocity ředitelka organizace Háta Iveta Krajcigrová Vrbová.
Další čtvrtina sbírky zamíří do Charity Jablunkov. „Adventní koncert České televize byl pro naši Charitu Jablunkov mimořádnou zkušeností. Silně jsme vnímali podporu veřejnosti a vlnu lidské solidarity, která nás po koncertu zasáhla ze všech stran. Celá tato zkušenost je pro nás skutečným vánočním zázrakem a potvrzením našeho motta – Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou. Zároveň je pro nás povzbuzením a závazkem do další práce,“ prozrazuje ředitelka Charity Jablunkov Lucie Szotkowská.
Sbírka podpoří také organizaci Pomocné tlapky ve Starém Plzenci. „Adventní koncert na podporu naší organizace byl plný emocí, radosti a obrovské lidské solidarity. Děkujeme z celého srdce všem dárcům, kteří do konce vysílání přispěli neuvěřitelnou částkou 3 093 133 Kč. Vaše podpora má skutečnou sílu měnit životy. Obrovské díky patří celému štábu Adventních koncertů ČT za profesionální, citlivou a lidskou přípravu tohoto večera. Zvláštní poděkování posíláme úžasné Ester Janečkové, Petru Hradilovi a našemu patronovi Martinu Písaříkovi, který s námi stojí srdcem i činy. Děkujeme za krásný, dojemný a nezapomenutelný večer, na který budeme dlouho vzpomínat. Díky vám všem má naše práce smysl,“ vzkazuje ředitelka organizace Pomocné tlapky Hana Pirnerová.
Poslední část výtěžku sbírky bude připsána na účet prachatického Hospicu sv. Jana N. Neumanna, za který se vyjádřila Eva Jungvirtová z PR této instituce: „Adventní koncerty vnímáme jako silné gesto solidarity a lidské blízkosti. Velmi si vážíme spolupráce s Českou televizí, která je založena na vzájemné důvěře a společném cíli pomáhat lidem v těžkých životních chvílích. Díky této podpoře můžeme šířit povědomí o paliativní péči a přinášet naději pacientům i jejich blízkým.“
„Těší nás, že si Adventní koncerty ČT za 35 let své existence vybudovaly pověst důvěryhodné a osvědčené sbírky. Díky podpoře, štědrosti a laskavosti diváků můžeme dlouhodobě pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Částka letošního ročníku zatím není konečná, přesto už nyní překonala loňský rekord. Děkujeme všem divákům za společně strávený adventní čas, pospolitost a laskavost, díky které můžeme zprostředkovat cílenou pomoc čtyřem skvělým organizacím a měnit životy jejich klientů k lepšímu,“ dodává manažerka charitativních aktivit ČT Kateřina Bezecná.
Sbírka na webu www.darujspravne.cz je spuštěna do konce roku 2025. Dárcovské SMS ve tvaru DMS ADVENT 30, DMS ADVENT 60, DMS ADVENT 90, DMS ADVENT 190, DMS ADVENT 290 nebo DMS ADVENT 490 je možné zasílat do konce ledna 2026 na číslo 87 777. Po celý rok je pak otevřen transparentní účet Adventních koncertů České televize (692 692 692/0800). Děkujeme všem dárcům.
