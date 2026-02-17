Trump a Milei chystají věc, po které v Bruselu zapláčou

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Část evropských zemí, které se dlouhodobě stavějí ochranářsky k vlastní zemědělské produkci, se stavěla proti rušení obchodních překážek a vadilo jim, že by evropští spotřebitelé mohli nakupovat v obchodech levněji. Proti levným potravinám pro Evropany se hlasitě stavěli zejména francouzští zemědělci a bojovali za zablokování dohody, která by mohla znamenat vyšší export jihoamerické zeleniny, cukru či hovězího.
Nedlouho poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová psala, že evropské země spoluprací s Brazílií, Argentinou, Uruguayí a Paraguayí zvolily „partnerství a spolupráci“, vše pohřbilo hlasování Evropského parlamentu. Ten před několika týdny totiž rozhodl, že má obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumat Soudní dvůr EU a do jeho posouzení, zda je v souladu s právem Unie, nemůže být finálně ratifikována.
Server Politico nyní píše, že během svého 25letého váhání, zda dohodu uzavřít, Evropa již dříve ztratila své postavení největšího obchodního partnera zemí Mercosuru ve prospěch sílící Číny a nyní přezkum vše zkomplikoval natolik, že se dá očekávat opozdění při schvalování dohody až o další dva roky.
Rozhodnutí Evropy nakonec finální dohodu neratifikovat a opět prodlužovat rozhodování však tentokrát již může podle serveru znamenat, že Evropě „ujede vlak“. Na stole je totiž nová dohoda mezi USA a Argentinou, která může přinést konec pro již dohodnuté body.
V ohrožení by kvůli dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho argentinského protějška Javiera Mileie mohlo být postavení těžce dohodnuté ochrany klíčových evropských produktů.
„V době, kdy Brusel doufá, že ukáže, že jeho slib volného obchodu může být protiváhou Trumpových hrozeb a agrese, vnitřní rozpory EU opět brzdí její snahu o vliv na západní polokouli,“ komentuje Politico, že do Argetiny by podle dohody s USA mohly zamířit i sýry, jejichž místo na tamním trhu si chtěli předtím Evropané pojistit skrze ochranu zeměpisných označení.
S tím, jak Evropský parlament obchodní dohodu se čtveřicí velkých jihoamerických zemích hodil pod led, má hrozit, že se z Ameriky na tamní trhy dostanou napodobeniny více než 300 evropských potravin a nápojů, které skrze dohodnuté podmínky měly být chráněny. Mezitím, co Evropané s ratifikací dohody váhají, Američané mohou začít na jih Ameriky posílat své napodobeniny gorgonzoly, roquefortu či fety. A levnější sýry z Wisconsinu by se pak mohly na tamním trhu etablovat namísto těch evropských.
Kterákoli dohoda, která bude ratifikována jako první, by mohla dát EU nebo USA podle Politika značnou výhodu, přičemž druhá strana by mohla být informována, že Argentina se v této věci již zavázala. Hrozit tak má, že Evropa svou nerozhodností opět „utře“. Brazilský profesor mezinárodního obchodního práva na Amsterdamské univerzitě přitom pro plátek podotkl, že právě ochrana specifických označení sýrů a masa v EU byla jedním z „velkých vítězství“ pro evropské zemědělství, a šlo by tak o dost citelnou ránu Evropanům.
Bývalý vyjednavač EU pro zemědělský obchod John Clarke podotkl, že je krok Argentiny důkazem, „jak hloupě EU jednala, když stále odkládala a odkládala dohodu s Mercosurem“. Buenos Aires se nyní podle něj snaží tlačit jak na Evropu, tak i na USA, aby byly sliby z dohod finálně ratifikovány.
Ve hře má být prozatímní uplatňování dohody s EU poté, co ji ratifikuje některá ze zemí Mercosuru. Jak již dříve Politico podotklo, čekat se však dá, že některé země v Unii krok neponesou dobře. Jean-Luc Demarty, který do roku 2019 vedl oddělení obchodu Evropské komise, zmínil, že lze čekat „vážnou krizi mezi Německem a Francií“. „Německo tuto záležitost Francii nikdy neodpustí ani na ni nezapomene,“ shrnul.
