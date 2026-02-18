Z USA přišla věštba o budoucnosti Petra Macinky

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
A tohoto podcastera zaujalo vystoupení českého ministra zahraničí a vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé) na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde se střetl s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou. Patricka Bet-Davida zaujalo Macinkovo vystoupení natolik, že mu ve svém podcastu věnoval speciální pasáž a složil mu poklonu za to, jak se s Hillary Clintonovou pustil do křížku.
„Hele, Hillary Clintonová mohla jet do Mnichova a jít na utkání místního fotbalového klubu. Mohla jet vlakem, když se bojí o klima. Ale kdo ví, jestli vůbec tuší, jak se nastupuje a vystupuje z vlaku,“ smál se Clintonové Patrick Bet-David.
Zaujalo ho, jak Macinka s Clintonovou diskutoval.
„A pak je tu muž, kterého nikdo nezná. Nikdo. A který se přes noc stane hvězdou,“ poznamenal na adresu českého ministra zahraničí. „To je muž, který teď bude zván do všech pořadů a podcastů!“ zdůraznil se smíchem. Podcaster nepochybuje o tom, že Macinka se teď stane hvězdou, protože se nezdráhal říct Clintonové některé věci do očí. „Tenhle muž bude tím, koho lidé chtějí,“ zdůraznil ještě.
Vrátil se do momentu, kdy Macinka zdůraznil, že rozhodně není příznivcem klimatického alarmismu, woke revoluce a genderové revoluce.
„Ženy nemají nárok na svá práva?“ zeptala se v tu chvíli Clintonová. Ale moderátorka jí skočila do řeči.
„Nechme Petra domluvit,“ žádala moderátorka.
„To by se ještě před čtyřmi lety paní ministryni nestalo!“ zdůraznil s úsměvem Patrick Bet-David.
“You Really Don’t Like Trump” - Czech Politician DESTROYS Hillary Clinton At Munich Conference pic.twitter.com/hM2e3AYZVA— PBD Podcast (@PBDsPodcast) February 16, 2026
„A jak to souvisí s Ukrajinou a s tím, že tam umírají lidé?“ ptala se na to konto Macinky Clintonová.
„Mohu to dokončit?“ žádal Macinka. „Zdá se, že vás znervózňuji,“ nechal se slyšet český ministr zahraničí.
Bet-Davida to rozesmálo.
„Viděli jste ten výraz v její tváři? Ona by ho nejradši zabila,“ poznamenal Bet-Davidův kolega v podcastu.
„Náš tým si ověřil, že stále žije,“ upozornil Bet-David.
„To je klasická strategie demokratů. Místo odpovědi přejít k emocionálnímu útoku,“ padlo zhodnocení. Na Clintonové se prý navíc ukazuje, že už je za zenitem, když se pouští do střetů s lidmi, o které by dříve pravděpodobně ani nezavadila pohledem.
A vrátil se k momentu, kdy Macinka poznamenal, že Clintonová „opravdu nemá ráda prezidenta Donalda Trumpa“.
Ta to okamžitě potvrdila a zdůraznila, že ho nemá ráda za to, co provádí s Amerikou a se světem.
V diskusi pod příspěvkem zazněla na adresu Petra Macinky řada českých i amerických pochvalných reakcí. I když nescházela ani poznámka, že „Trumpa nemá rád nikdo. Jen MAGA idioti“.
Řada diskutujících Macinkovi zatleskala.
Petr Macinka je „ministr, který se s tím ne**re,“ zaznělo česky v diskusi.
„To je vrchol celé akce. Naprosto zničená Hillary,“ zaznělo také.
Patrick Bet-David naopak vyjádřil naději, že demokraté budou pokračovat v boji za práva transgender osob. Prý by to mohlo být i jedním ze tří hlavních témat demokratů pro prezidentské volby v roce 2028, poznamenal s nádechem ironie. „Dokonce i někteří demokraté už mají plné zuby toho, jakým směrem dnes strana jde,“ poznamenal vážně podcaster.
