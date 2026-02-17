Slavík (TOP 09): Nechápu, co předvádí vláda

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánovanému schodku státního rozpočtu.

Slavík (TOP 09): Nechápu, co předvádí vláda
Jako starosta jsem obracel každou korunu — a právě proto dnes nechápu, co předvádí vláda.

Velmi mě zaráží, že stát je schopen porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ještě navýšit už tak na můj vkus vysoký plánovaný deficit. A to všechno v situaci, kdy zároveň ubírá peníze na obranu. Tolik důležitou vzhledem k tomu, co se ve světě děje.

Na radnici jsem vždycky obracel každou korunu. Jasně, mnohdy bych si rád „vyskakoval“, ale bylo pro mě důležité vědět, na co máme. Přesně to samé bych čekal od státu — odpovědnost, předvídatelnost a respekt k pravidlům, která si sám stanovil. Je chybou, že se tak neděje.

Jiří Slavík

  • TOP 09
  • městský radní
